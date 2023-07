Voici le nouveau look des employés de la poste

Après son changement de logo annoncé en avril, la poste a présenté hier les futures tenues de ses employés. Les chemises jaune pâle, ce sera fini dès 2025.

Plus de «Suisse»

La Poste suisse souhaite «apporter un vent de fraîcheur dans ses filiales» et va donc remplacer les tenues actuelles des employés des guichets de nos offices postaux.

Le changement sera définitivement acté pour toutes et tous en 2025, mais interviendra déjà en août pour 200 collaborateurs et collaboratrices, pour «tester leur confort, leur fonctionnalité et leur entretien», selon le communiqué diffusé hier mercredi 5 juillet.



«Ces 20 dernières années, bien des choses ont évolué: le monde, la Suisse et même la Poste ne sont plus les mêmes. Nous avons modernisé un grand nombre de nos filiales et les avons ouvertes à des partenaires tels que des compagnies d’assurance, des banques ou des autorités. De même, les membres de notre personnel assument de nouvelles tâches» Thomas Baur, responsable RéseauPostal

Et de conclure:

«Il est donc temps que le look de notre personnel évolue également» Thomas Baur, responsable RéseauPostal

La nouvelle gamme de vêtements comptera une vingtaine de pièces, dans le but de conserver une image uniforme tout en permettant une certaine «individualité et liberté» aux employés. Voici à quoi cela ressemblera:

Image: La Poste

Toujours selon le communiqué, «les collaboratrices et les collaborateurs ont eu l’occasion de participer activement aux ateliers, de donner leur avis sur les croquis et les prototypes, de s’exprimer sur la sélection de pièces et de couleurs»

(hun)