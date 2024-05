Voici à quoi ressemble la voiture détruite par ce train romand

Un véhicule bloqué sur un passage à niveau à La Chaux-de-Fonds a été percuté par un train régional, mais était inoccupé et aucun blessé n'est à déplorer, mais l'état de la voiture montre que le pire a été évité.

Plus de «Suisse»

Un accident spectaculaire s'est produit, jeudi en fin d'après-midi, à un passage à niveau de La Chaux-de-Fonds. Une voiture a été percutée par un train régional. Fort heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé, mais l'image de la destruction du véhicule rappelle à tout le monde l'importance de respecter la signalisation.

La vidéo de l'impact 👇 Vidéo: extern / rest

Comment la voiture s'est-elle retrouvée là?

Jeudi vers 17 heures, une automobiliste de la région s'est engagée sur le passage à niveau de la rue Morgarten. Cette dernière est souvent bouchonnée et la voiture s'est retrouvée bloquée sur les rails alors que le train régional approchait. On ne peut qu'imaginer la peur de la conductrice qui a eu le temps de quitter son véhicule avant la collision. Le train, quant à lui, et malgré un freinage d'urgence, n'a pu éviter le choc.

Et voici le résultat 👇 Image: Police neuchâteloise

Si la voiture a été détruite, les infrastructures ferroviaires ont, elle aussi, subi des dégâts. Le passage à niveau devait rouvrir vendredi dans la matinée.

Comment éviter le pire?

Aucun blessé n'est à déplorer dans cet accident. Toutefois, il rappelle aux automobilistes l'importance de faire preuve de prudence lorsqu'ils empruntent un passage à niveau, rappelle la police, particulièrement aux heures de pointe. Il est crucial de respecter la signalisation et de ne jamais s'engager sur les rails.

En effet, certains conducteurs prennent le risque de patienter quelques minutes sur les passages à niveau pour avancer dans l'embouteillage, s'exposant ainsi à un danger important. (jah)