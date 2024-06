Albert Rösti diminue le nombre de lettres qui arriveront à temps

Keystone

Vos lettres auront plus de chance d'être en retard, a décidé Albert Rösti

La Poste ne devrait plus livrer que 90% de ses lettres et paquets à temps. C'est une réduction par rapport aux 95% à 97% actuellement.

Plus de «Suisse»

La Poste doit avoir plus de flexibilité dans la distribution. Le Conseil fédéral propose que seulement 90% des lettres et paquets soient livrés à temps. Le géant jaune ne sera plus tenu non plus d'aller vers toutes les maisons habitées à l'année. Albert Rösti, chef de l'Office fédéral de la communication (DETEC), est venu présenter cette décision à la presse.

«Nous voulons préparer le service universel pour l'avenir et misons sur la lettre numérique» Albert Rösti

Le nombre de lettres et de colis acheminés est en très forte diminution, a rappelé le patron du DETEC.

«Les exigences actuelles entraînent des coûts élevés pour le service universel. Elles contraignent la Poste à investir dans une infrastructure surdimensionnée. La Poste obtientune plus grande souplesse grâce à ces allègements régulatoires» Conseil fédéral communiqué

