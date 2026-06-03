Un avis de passsage de La Poste? Non, une arnaque. Image: capture d'écran frc

La Poste est au cœur d'une arnaque «étonnement crédible»

«Une nouvelle arnaque commence tout juste à circuler à Genève», prévient la FRC. Explications.

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Une nouvelle escroquerie particulièrement bien ficelée fait son apparition dans le canton de Genève. Selon les informations relayées par la Fédération romande des consommateurs (FRC), des fraudeurs distribuent dans les boîtes aux lettres de faux avis de passage imitant ceux de La Poste.

Le document, «étonnamment crédible» pour la FRC, informe le destinataire qu’un colis nécessitant une signature n’a pas pu être remis. Pour organiser une nouvelle livraison, il est invité à scanner un QR code figurant sur l’avis.

Une fois le QR code scanné, la victime est redirigée vers un site internet reproduisant presque à l’identique l’apparence du portail officiel de La Poste. Le faux site propose de choisir une date de livraison, de saisir ses coordonnées personnelles puis de régler des frais de réexpédition de 2 francs 10.

Image: capture d'écran frc

Mais derrière cette apparence soignée se cache une opération de phishing destinée à récupérer des informations personnelles et bancaires. Les personnes qui auraient renseigné leurs données personnelles ou effectué le paiement demandé sont invitées à réagir sans attendre. La première démarche consiste à contacter sa banque ou l’émetteur de sa carte afin de signaler la fraude et tenter de faire annuler la transaction. Il est également recommandé de faire bloquer la carte bancaire utilisée si nécessaire.

Ces éléments prouvent l'arnaque de «l'avis de passage»

Plusieurs indices permettent toutefois d’identifier la fraude. Le site ne permet aucune navigation réelle: les menus sont inactifs et aucune recherche n’est possible. Surtout, l’adresse internet affichée ne correspond pas au domaine officiel de La Poste. En outre, pour les plus attentifs, le logo sur l'avis de passage n'est plus en usage.

Selon la FRC, des habitants ayant reçu ces avis se sont rendus dans leur office postal local pour vérifier leur authenticité. Le personnel leur a confirmé qu’il s’agissait bien d’une escroquerie et leur a conseillé de détruire immédiatement le document. L’ampleur du phénomène reste encore inconnue, mais plusieurs cas ont déjà été signalés dans des communes genevoises. La Fédération romande des consommateurs lance un appel à témoignage pour déterminer «l’ampleur de l’arnaque.» (hun)