D'après une photo, publiée par Blick dimanche, des taches de sang étaient visibles sur le trottoir et une tente de la police scientifique était installée sur place. (jah)

Alexia Hagenlocher, porte-parole de la police de Lausanne: «Une instruction est en cours sous la direction du Ministère public afin de déterminer les circonstances de ce décès, notamment s’il y a eu ou non l’intervention d’un tiers. Dans l’intervalle, aucune autre information ne peut être communiquée».

Le dimanche 7 avril, en matinée, une personne a été découverte sans vie près de la gare de Lausanne, au bas de l'avenue Ruchonnet. La police lausannoise qui avait confirmé l'information et a annoncé l'ouverture d'une enquête, a précisé ce lundi:

Plus de «Suisse»

Vous détestez les vocaux? On a une bonne nouvelle

Crash au Petit Combin: ce Britannique a sauvé deux vies et chuté de 30 mètres

On a acheté les nouveaux «Panini» et c'est grotesque

Les plus lus

Swiss redirige un avion en plein vol à cause de l'insécurité au Liban

Les pilotes et le personnel navigant de la compagnie à la croix blanche sont de plus en plus nombreux à se désister pour des vols, notamment à destination d'Israël, en raison de préoccupations pour la sécurité.

Swiss a interrompu dans la nuit de jeudi à vendredi un vol de Zurich à Beyrouth en raison de l'insécurité qui règne au Liban. L'appareil a été redirigé vers Vienne, en Autriche. La compagnie aérienne maintient toutefois la liaison vers la capitale libanaise: