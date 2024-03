L'esplanade du Flon a rendu un vibrant hommage au film La La Land (2016). Image: ©Miriam Theus/Theus Productions

Le festival des Rencontres 7e Art Lausanne a organisé, mercredi, une flashmob au centre-ville. Le quartier du Flon s'est transformé en comédie musicale.

Les Rencontres du 7e Art Lausanne connaissent leur septième édition. Ce festival piloté par le comédien Vincent Perez a pour vocation de faire explorer à son public la richesse du cinéma au travers de projections, de conférences menées par des invités prestigieux de l'industrie ainsi que divers ateliers.

Cette année, le festival a pour thématique la danse au cinéma. Intitulée Let's Dance, cette édition a débuté le mercredi 6 mars par un événement plutôt surprenant, puisqu'il s'agissait d'une «flashmob», une performance spontanée censée surprendre les passants présents sur les lieux.

L'événement surprise s'est déroulé en plein cœur de Lausanne, dans le quartier du Flon, où pas moins de 50 danseuses et danseurs ont exécuté la chorégraphie mythique de la chanson Another Day of Sun qui sert d'introduction au film La La Land.

Cette flashmob intitulée La La Lausanne a été chorégraphiée par Myriam Kuhn du collectif Open Musical. L'événement a été pensé par Thomas Lécuyer, programmateur en charge des événements spéciaux du festival. Il a été filmé par une quinzaine de techniciens équipés notamment d'un drone, d'un Steadicam ainsi que d'une grue.

Des moyens conséquents pour un événement qui voulait fédérer la population lausannoise autour de la danse au cinéma, mais aussi pour fêter la venue exceptionnelle le 14 mars prochain de Justin Hurwitz. Le compositeur doublement oscarisé de La La Land dirigera le Sinfonietta de Lausanne pour un ciné-concert exclusif à la Salle Métropole.

Emma Stone et Ryan Gosling dans La La Land. Image: Summit Entertainment

Une histoire d'amour

La La Land est un film musical américain, écrit et réalisé par Damien Chazelle et sorti en 2016. Mettant en scène Emma Stone et Ryan Gosling, le film raconte l'histoire d'amour entre un musicien de Jazz et une jeune comédienne, tous deux aspirant à des rêves d'artistes dans la ville de Los Angeles.

Le film se veut une œuvre méta sur le cinéma et un hommage à l'âge d'or de Hollywood, où la comédie musicale fut un genre extrêmement populaire durant les années 1930 à 1950.



La La Land a reçu quatorze nominations aux Oscars en 2017. Il est reparti avec six statuettes, dont celui du meilleur réalisateur pour Damien Chazelle et de la meilleure actrice pour Emma Stone.