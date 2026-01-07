assez ensoleillé-5°
Une femme meurt dans l’incendie de son appartement à Lausanne

Un badge (ecusson) &quot;Police Lausanne&quot; est photographie, lors de l&#039;inauguration des infrastructures de gestion de crise de l&#039;Etat de Vaud, ce lundi 3 mars 2025 a Lausanne. (KEYSTONE/ ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Une femme meurt dans l’incendie de son appartement à Lausanne

Un incendie est survenu au chemin des Sauges, dans la capitale vaudoise. Une quinquagénaire a perdu la vie.
07.01.2026, 09:3907.01.2026, 09:39

Une quinquagénaire a perdu la vie dimanche soir dans l'incendie de son appartement à Lausanne. Elle a été découverte lors de l'intervention des secours.

La police a été alertée vers 19h35 qu'un incendie était en cours dans un appartement du chemin des Sauges. Lors des opérations de reconnaissance et d'extinction, une Suissesse domiciliée à Lausanne et née en 1970 a été découverte sans vie, a annoncé la police de Lausanne mercredi.

Bâtiment évacué

L’intervention rapide des pompiers a permis d'éviter la propagation de l’incendie à d’autres logements. Par mesure de précaution, la police de Lausanne a procédé à l’évacuation des appartements avoisinants.

Un géant des nuits romandes prend une mesure radicale

Certains habitants avaient déjà quitté les lieux avant l'arrivée des secours, sans avoir été mis en danger. A 21h00, l'ensemble des résidents a pu regagner son domicile.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin de déterminer les circonstances exactes de l’incendie et du décès. (jzs/ats)

