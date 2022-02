Elle est retrouvée morte dans un conteneur et c'est accidentel

«Zemmour est notre dernière chance», ces Suisses qui militent pour le «Z»

Nicolas, Roxanne* et Olivier habitent en Suisse et voteront Eric Zemmour à la présidentielle française le 10 avril prochain. Attachement à la civilisation, sensibilité de droite, déception à l'égard des Républicains: ils se livrent à watson sur les raisons de leur engagement.

Ils habitent en Suisse, ont entre 30 et 41 ans et ont tous trois choisi de rejoindre le parti d'Eric Zemmour, Reconquête, pour le porter à la course à la présidentielle française. Membres de la section suisse du mouvement, section qui a tenu sa première assemblée ce jeudi à Martigny (VS), Nicolas, Roxanne* et Olivier racontent à watson leur parcours et leurs motivations, à moins de deux mois avant le premier tour, où ils glisseront l'enveloppe Z dans l'urne.