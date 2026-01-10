neige soutenue
Swiss annule encore des vols à cause des intempéries

KEYPIX - An aircraft of Swiss airlines is de-iced at the airport Zurich as temperatures across the country fell below zero degrees, on Wednesday, January 7, 2026 in Zurich Kloten. (KEYSTONE/Michael Bu ...
Samedi, des vols ont été annulés au départ de Kloten mais pas de Genève.Keystone

Samedi, déjà douze vols de la compagnie helvétique ont été annulés à Zurich en raison de la météo en Europe. L'aéroport de Genève n'est pour l'heure pas concerné.
10.01.2026, 11:1610.01.2026, 11:43

La compagnie aérienne Swiss a dû annuler de nouveaux vols en raison des conditions météo en Europe. Douze vols sont concernés pour la seule journée de samedi. A Genève, aucun vol n'a dû être annulé.

Les annulations concernent des vols aller-retour depuis Zurich vers Nice, Francfort, Düsseldorf, Londres, Milan et Luxembourg, a indiqué un porte-parole de la compagnie aérienne à Keystone-ATS. Swiss prévoit également un retard moyen d'une heure et demie pour tous les vols arrivant samedi à Zurich-Kloten. La situation peut encore évoluer.

Le dégivrage des avions, nécessaire en raison des conditions météo actuelles, contribue à ces retards, selon un porte-parole de Swiss. La compagnie aérienne indique:

«Nous sommes en contact étroit avec Meteo Suisse et suivons attentivement la situation au quotidien pour chaque destination»

Face à l'augmentation de la charge de travail, du personnel supplémentaire a été déployé.

Si un vol doit être annulé, les passagers sont réacheminés rapidement. Swiss rembourse également le billet si le passager en fait la demande via l'application ou le service clientèle de la compagnie.

Depuis le début de l'année et jusqu'à samedi matin, 93 vols de Swiss ont dû être supprimés en raison des conditions météo, concernant environ 10 000 passagers, selon la filiale de Lufthansa.

Contacté par Keystone-ATS, le porte-parole de Genève Aéroport Ignace Jeannerat n'a pas connaissance de vols annulés à Cointrin. (ats)

