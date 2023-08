Voici les communes les plus «solidaires» de Suisse

Lausanne figure en deuxième position parmi les villes les plus «solidaires» de Suisse. Image: Moment RF

En matière d'achats durables et de coopération au développement, Zurich, Lausanne et Illnau-Effretikon (ZH) se distinguent comme les communes les plus solidaires de Suisse, selon un classement publié jeudi. D'autres villes romandes figurent également parmi le top 10.

Pas moins de 97 communes ont participé à ce classement évaluant leur responsabilité globale au regard de leur pouvoir d'achat. «Avec un montant de 16 milliards de francs, les communes suisses exercent une influence directe sur les chaînes de production mondiales et les conditions des travailleurs et des travailleuses», a relevé l'ONG Solidar Suisse dans un communiqué.

L'évaluation se fonde sur un questionnaire rempli par les communes, portant notamment sur l'existence ou non de directives comprenant des critères sociaux et écologiques, l'organisation des achats durables, la transparence, ainsi que les contributions aux projets de coopération au développement.

Grandes gagnantes

Avec 63 points sur 70, Zurich remporte la première place. La capitale économique est suivie par Lausanne (61 points), Illnau-Effretikon (57), Berne (56) et Bâle (55). Les noms des communes ayant obtenu moins de 10 points n'ont pas été rendus publics.

«Ayant souvent peu de ressources, la plupart des petites communes de moins de 10 000 habitants sont les lanternes rouges du classement» Swiss Solidar, dans son communiqué.

Bien que la problématique de la responsabilité sociale soit de plus en plus prise en compte lors d'achats publics, «un potentiel d'amélioration est bien présent», note Solidar Suisse. En effet, seules 20 communes sur 97 obtiennent plus de la moitié des points, tandis que 11 communes n'obtiennent aucun point.

Une cérémonie a eu lieu jeudi soir à Lausanne pour récompenser les 10 communes les plus solidaires de chaque région linguistique. Côté romand, il s'agissait, dans l'ordre, de Lausanne, Meyrin, Montreux, Carouge, Fribourg, Moutier, Renens, Plan-les-Ouates, Nyon et Genève.

Le premier «classement des communes» de Solidar Suisse a été établi en 2011. Quatre éditions ont suivi, en 2013, 2016, 2019 et 2023. La démarche a pour but de sensibiliser les pouvoirs publics à leurs responsabilités en matière de respect des droits des travailleurs et de leur impact écologique. (mbr/ats)