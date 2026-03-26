Anne-Sophie Pic quitte le Beau-Rivage Palace et la Suisse. Keystone

Cette célèbre cheffe va quitter son restaurant et la Suisse

Anne-Sophie Pic, la vedette de la gastronomie, triple-étoilée, en place depuis 15 ans au Beau-Rivage Palace, a décidé de quitter Lausanne. Elle n'a jamais réussi à décrocher la troisième étoile.

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Elle rend son tablier et cette information fait l'effet d'un tsunami dans le milieu de la gastronomie. Selon les informations de GaultMillau, le restaurant Anne-Sophie Pic (18/20, 2 étoiles) va effectuer son dernier service le 31 décembre prochain au sein du Beau-Rivage Palace, après 17 ans d'existence.

La cheffe multi-étoilée, vedette de la gastronomie mondiale, quittera Lausanne à l'échéance de son contrat — sans avoir décroché la troisième étoile qu'elle convoitait tant pour son adresse suisse.

Rotation fréquente des chefs

Les signaux montraient également que le restaurant de la cheffe française n'était au top de sa forme. Urs Heller, directeur de GaultMillau, précise:

«Ni Michelin ni GaultMillau n'ont accordé la note maximale au restaurant Pic. Du point de vue du GaultMillau, ce n'est pas faute de qualité, mais en raison d'une rotation fréquente des chefs à Lausanne. Jordan Theurillat, qui représente aujourd'hui Anne-Sophie Pic sur place, fait quant à lui un excellent travail.»

Un départ vers d'autres contrées

Comme le soulignait le magazine culinaire, le départ d'Anne-Sophie Pic est une page historique qui se tourne pour Lausanne - sa première adresse hors de Valence, sa ville natale.

Après avoir aux quatre coins du globe, la cheffe semble aujourd'hui revoir sa copie et miser sur une nouvelle feuille de route. Après Megève, Singapour, Londres, puis la Dame de Pic à Paris: les fermetures s'accumulent, tandis que son regard se tourne résolument vers l'Asie, avec de nouvelles ouvertures stratégiques en Chine et au Japon. (svp)