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Voici combien Valérie Dittli a coûté en frais d'avocat

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Valérie Dittli, conseillère d'Etat vaudoise, en mars 2025 à Lausanne.Image: KEYSTONE

Voici combien Valérie Dittli a coûté en frais d'avocat

Près de 80 000 francs ont été dépensés par le Canton de Vaud pour financer les frais d'avocat de la conseillère d'Etat. Et ce n'est pas une première.
13.05.2026, 10:1213.05.2026, 10:12

Le Canton de Vaud a déjà dépensé près de 80 000 francs pour les frais d'avocats de Valérie Dittli, épinglée dans plusieurs rapports et visée par une instruction pénale pour abus d'autorité, indique 24 heures.

«À ce jour, le montant pris en charge par l'Etat s'élève à 79 956,85 francs», a répondu mardi devant le Grand Conseil la présidente du Conseil d'Etat vaudois Christelle Luisier à une question du député Sergei Aschwanden (PLR).

Ce mécanisme aurait évité la «catastrophe» Dittli: Vaud n'en a pas voulu

Elle a précisé que ce montant comprend les frais du litige avec l'ancien président de la commission foncière rurale et ceux de la procédure pour abus d'autorité.

Intérêt public

Le Grand Conseil s'est également penché sur le rapport de la Commission de gestion (Coges), poursuit 24 heures. L'une des observations concerne la «notion d’intérêt public dans la prise en charge de frais juridiques des membres du Conseil d’État». La Coges se pose la question suivante:

«Pourquoi les frais de recours de Valérie Dittli contre une ordonnance de classement ont été payés par l’Etat?»
24 heures

L'ordonnance en question n'a toutefois pas pu être obtenue. La ministre s'y est opposée. La Coges a souhaité consulter le recours «pour en comprendre les motifs». Mais puisqu'il s'agissait «d'une démarche faite à titre personnel» par la cheffe du Département, l'Etat de Vaud n'a pas accès au dossier, car il n'est «pas partie à la procédure».

Broulis et de Quattro

24 heures rappelle qu'en 2019 déjà, le canton de Vaud avait dépensé 55 000 francs pour financer les actions en justice contre des médias de Jacqueline de Quattro et de Pascal Broulis.

«Le Canton avait alors justifié la prise en charge des frais par l’intérêt de l’Etat "à préserver l’image de l’un de ses ministres et des institutions"»
24 heures
Valérie Dittli n'a qu'une chose à faire pour toucher des millions

Des règles internes ont depuis été édictées «pour cadrer les conditions de prise en charge des frais de justice des ministres». (ag avec ats)

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