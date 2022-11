Le Grand-Pont à Lausanne sera rouvert le 3 décembre prochain

La fin des travaux s'accompagne aussi d'un nouveau réseau de transports publics avec de meilleures connexions et de nouvelles lignes, mais aussi de nouveaux projets sous les arches du Grand-Pont. On fait le point.

Après 46 semaines de travaux de rénovation qui ont chamboulé les déplacements au centre-ville, le Grand-Pont à Lausanne sera rouvert le 3 décembre prochain. Pour rappel, l'infrastructure avait été fermée en début d'année afin d'en restaurer plusieurs éléments.

Le tablier du pont – soit la structure qui supporte le trafic – a été démoli et reconstruit, permettant notamment de régler les importants problèmes d'étanchéité. Les maçonneries ont été traitées, et les garde-corps remis à neuf dans le respect de l'esprit de cet ouvrage historique, de même que les mâts de drapeaux et l'éclairage public dont la consommation d'énergie a été réduite de près de 75%.

Les travaux auront coûté un total de 11,5 millions de francs «pour ce chantier extraordinaire qui a représenté un défi fantastique», a affirmé jeudi devant les médias la municipale Lausannoise des finances et de la mobilité Florence Germond.

«La rénovation du Grand-Pont est un chantier hors norme. Nous pouvons nous féliciter d'un bilan positif, autant sur le plan des travaux que des défis de mobilité que nous avons su relever, avec l'ensemble de la population lausannoise.» Florence Germond

Une ouverture provisoire pour les voitures

Le 3 décembre prochain, véhicules privés et publics, deux roues et piétons pourront à nouveau emprunter le Grand-Pont, qui voit défiler en moyenne 16 000 véhicules chaque jour, 11 000 piétons et 1600 vélos.

La réouverture pour le trafic automobile sera en revanche provisoire: sa durée sera définie dans le cadre de discussions actuellement en cours concernant la procédure du tramway Lausanne Flon-Renens (T1). En raison d'oppositions à la suite d'une mise à l'enquête complémentaire en février dernier, concernant le retrait de la rampe Vigie-Gonin (pour préserver la forêt du Flon), l'entrée en service du T1 à l'horizon 2026 pourrait être retardée.

Pour rappel, le plan de mobilité lié à la mise en service de ce tram Lausanne-Renens et à l'utilisation optimale des bus à haut niveau de service (BHNS) prévoit de rendre aux piétons l'axe entre les places St-François et Chauderon. Ce printemps, des élus lausannois de gauche ont même demandé de pérenniser directement la situation actuelle à l'issue du chantier.

Sur le plan des mobilités, différentes mesures avaient été mises en place dès janvier 2022 afin d'accompagner les usagers pendant la fermeture totale du pont. Le bilan est positif selon Florence Germond, qui affirme que ces dernières ont fait «leurs preuves».

Un meilleur réseau de transports publics

Des lignes transversales entre l'ouest, le nord et l'est de l'agglomération lausannoise verront le jour ainsi qu' une nouvelle ligne qui reprendra en partie le futur tracé du tramway T1. Au total, onze lignes sont concernées par des nouveautés, issues pour certaines de l'expérience «réseau Grand-Pont» mise en place durant les travaux.

Plusieurs projets sont actuellement en discussions afin d'investir à nouveau les espaces situés sous les arches du pont. Après l'été prochain, on y trouvera notamment deux salles de concert. Le club rock Le Romandie fera peau neuve pour accueillir 300 personnes au lieu de 240, et une nouvelle salle verra le jour au rez-de-chaussée avec 150 places. (ats/sia)