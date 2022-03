Il fait un doigt d'honneur à un policier et se fait condamner

Un agent municipal en moto s'est lancé à la poursuite d'un Lausannois lui ayant manqué de respect sur un passage piéton. S'en est suivie une bagarre entre les deux protagonistes menant finalement à une condamnation (très) salée.

On croirait à une blague, et pourtant. Mardi 8 mars, 24 heures est revenu sur un événement quelque peu insolite survenu dans la capitale olympique en juillet dernier: une course-poursuite entre un policier et un Lausannois ayant eu lieu à cause d'un... doigt d'honneur.

Ce jour-là, à l'avenue des Jordils, peu après 17 heures, alors qu'un agent municipal en moto s'arrête afin de céder le passage à un piéton, celui-ci le remercie en lui adressant son majeur en l'air. «Ni une ni deux, le motard s’est lancé à sa poursuite et l’a rattrapé deux cents mètres plus loin», a relayé 24 Heures. Et le conflit a viré à la bagarre. L’insolent a été notamment condamné pour injure par un procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Mais en fait, d'où vient le doigt d'honneur? Vidéo: watson

4 500 francs d'amende

Pour le porte-parole de la police, le comportement de l'agent n'était pas disproportionné. La réaction de ce dernier permet de démontrer que «les incivilités contre les forces de l’ordre ne restent pas impunies», a-t-il déclaré au média suisse. D'autant plus que le piéton avait déjà une autre affaire sur le dos survenue quelques mois auparavant:

«Contravention à la loi fédérale contre les maladies transmissibles de l’homme» après avoir refusé de porter un masque lors d'un voyage en train entre Cossonay et Charnonay, en pleine crise de coronavirus.

Injures à l'encontre des policiers des transports intervenus dans ledit train afin de lui demander de porter un masque hygiénique

Une peine pécuniaire de 4500 francs lui a finalement été infligée, assortie d’un sursis de trois ans ainsi que d’une amende de 600 francs. Les frais de justice d’un montant de 900 francs ont été ajoutés à sa charge. A noter qu'à sa décharge, la justice a retenu que l’homme souffrait de troubles schizo-affectifs. (mndl)