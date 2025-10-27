La neige tombe, mais son «ennemi par excellence» arrive
Nous avons changé d'heure, l'automne est bien installé et la nuit tombe toujours plus tôt. Et avec ceci, un phénomène réjouissant pour beaucoup: les premières neiges.
MétéoSuisse écrit:
Car si les derniers jours et ce lundi sont marqués par d'importantes pluies en plaine et sur la Romandie dans son ensemble, les régions d'altitudes profitent de ces précipitations et de températures fraiches pour recevoir la neige.
Avec une limite des chutes de neige comprises entre 1100 mètres la matinée, puis remontant progressivement vers «1800 voire 2000 mètres tout à l'ouest en cours de journée, avant de redescendre vers 1000-1200 mètres en soirée», l'organe fédéral de météorologie s'attend à «10 à 30 cm de neige fraîche au-dessus de 1200 mètres, 30 à 50 cm au-dessus de 1600 mètres».
En très haute montagne, on prévoit des chutes «nettement plus importantes», mais MétéoSuisse alerte:
En plaine, les prévisions évoquent «des vents de 60 à 80 km/h en plaine, et davantage sur les sommets exposés».
La neige tiendra-t-elle en Suisse?
Non. Dès les journées de mardi et mercredi, les conditions ne seront plus réunies pour les matins blancs, ce que MétéoSuisse appelle sur son blog «les joies de l'hiver»:
