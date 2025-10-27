La neige tombe, mais son «ennemi par excellence» arrive

La neige est tombée ce matin sur diverses régions alpines et jurassiennes. On fait le point météo de ce début de semaine.

Plus de «Suisse»

Nous avons changé d'heure, l'automne est bien installé et la nuit tombe toujours plus tôt. Et avec ceci, un phénomène réjouissant pour beaucoup: les premières neiges.

MétéoSuisse écrit:

«La journée de lundi marquera le point culminant de la phase perturbée pré-hivernale en montagne. Les sommets, déjà blanchis au-dessus de 1000 à 1200m vont à nouveau recevoir de la neige fraîche.»

Car si les derniers jours et ce lundi sont marqués par d'importantes pluies en plaine et sur la Romandie dans son ensemble, les régions d'altitudes profitent de ces précipitations et de températures fraiches pour recevoir la neige.

En bleu, les probabilités de précipitations sont comprises entre 90 et 100% pour l'ensemble du territoire. Image: capture d'écran

Avec une limite des chutes de neige comprises entre 1100 mètres la matinée, puis remontant progressivement vers «1800 voire 2000 mètres tout à l'ouest en cours de journée, avant de redescendre vers 1000-1200 mètres en soirée», l'organe fédéral de météorologie s'attend à «10 à 30 cm de neige fraîche au-dessus de 1200 mètres, 30 à 50 cm au-dessus de 1600 mètres».

Image: météosuisse

En très haute montagne, on prévoit des chutes «nettement plus importantes», mais MétéoSuisse alerte:

«Ces chutes de neige s'accompagneront en outre d'un fort vent du nord-ouest sur les crêtes, [ce qui résultera en] une augmentation du risque d'avalanches.»

La moitié de la Suisse est concernée par un danger «limité» ou «marqué» de chutes de neige. Image: capture d'écran

En plaine, les prévisions évoquent «des vents de 60 à 80 km/h en plaine, et davantage sur les sommets exposés».

La neige tiendra-t-elle en Suisse?

Non. Dès les journées de mardi et mercredi, les conditions ne seront plus réunies pour les matins blancs, ce que MétéoSuisse appelle sur son blog «les joies de l'hiver»:

«Avec le vent tournant au sud-ouest, de l'air très doux provenant de l'Atlantique, voire des régions subtropicales, nous atteindra dès mercredi, et la limite du zéro degré dépassera rapidement les 3000 mètres. De plus, dans les vallées alpines se lèvera par moments le foehn, ennemi de la neige par excellence. En conséquence, une grande partie de la neige disparaîtra rapidement jusqu’à environ 2000 mètres.»

(hun)