ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
loterie

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage samedi du Swiss Loto (photo d&#039;illustration).
Image prétexte.Keystone

Un nouveau gain millionnaire au Swiss Loto

La Suisse compte un nouveau millionnaire. Les six bons numéros du Swiss Loto ont été trouvés. Samedi prochain, près de 40 millions de francs restent en jeu.
29.10.2025, 20:4229.10.2025, 20:42

Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs tout rond.

Il fallait cocher les numéros 13, 16, 21, 24, 28 et 32. Le numéro chance était le 3, le rePLAY le 5 et le Joker le 247850.

Personne n'a en revanche coché les six numéros et le numéro chance, conservant intact le jackpot. Lors du prochain tirage samedi, 39,7 millions de francs seront ainsi en jeu, indique la Loterie Romande.

(sda/ats)

Ils ont braqué le loto: voici leur histoire
Des Romands peuvent-ils vraiment braquer 2 millions au loto? On a calculé
Des Romands peuvent-ils vraiment braquer 2 millions au loto? On a calculé
de Alexandre Cudré
La loterie romande a-t-elle été hackée? Un Romand a gagné 3 millions
La loterie romande a-t-elle été hackée? Un Romand a gagné 3 millions
Ils auraient hacké le loto: la Loterie romande riposte
Ils auraient hacké le loto: la Loterie romande riposte
Une mystérieuse bande organisée fait peur à la Loterie Romande
2
Une mystérieuse bande organisée fait peur à la Loterie Romande
Thèmes
Ces vaches adorent le Printemps
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
2
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
3
La neige tombe, mais son «ennemi par excellence» arrive
Un Suisse exploitait plus de 40 hommes dans son bordel clandestin
Depuis dix ans, un Bernois faisait venir illégalement ses proies de l'étranger, organisait leur prostitution et prélevait ensuite la moitié de leurs revenus. L'homme a été arrêté.
Ses victimes venaient d'Espagne, de Colombie, de Tchéquie, du Brésil et du Venezuela. En dix ans, un homme originaire de Berne a fait venir illégalement en Suisse au moins 40 hommes pour les exploiter dans la prostitution. La police estime que le nombre réel de victimes pourrait être nettement supérieur.
L’article