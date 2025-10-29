Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Image prétexte. Keystone

Un nouveau gain millionnaire au Swiss Loto

La Suisse compte un nouveau millionnaire. Les six bons numéros du Swiss Loto ont été trouvés. Samedi prochain, près de 40 millions de francs restent en jeu.

Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs tout rond.

Il fallait cocher les numéros 13, 16, 21, 24, 28 et 32. Le numéro chance était le 3, le rePLAY le 5 et le Joker le 247850.

Personne n'a en revanche coché les six numéros et le numéro chance, conservant intact le jackpot. Lors du prochain tirage samedi, 39,7 millions de francs seront ainsi en jeu, indique la Loterie Romande.

(sda/ats)