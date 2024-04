Keystone

Lisa Mazzone élue présidente des Vert-e-s

Lisa Mazzone, une Genevoise de 36 ans, a été élue à la présidence des Vert-e-s suisses lors de l'assemblée du parti à Renens. Elle succède à Balthasar Glättli et compte donner un nouvel élan à la lutte pour le climat et la solidarité.

Plus de «Suisse»

La Genevoise Lisa Mazzone est la nouvelle présidente des Vert-e-s suisses. Seule candidate à ce poste, elle a été élue à l'unanimité des délégués lors de l'assemblée du parti samedi à Renens (VD).

Longuement ovationnée, Lisa Mazzone a été élue pour un mandat de deux ans par les 148 délégués présents.

«J'espère donner la résonance que vous méritez» Lisa Mazzone

La nouvelle présidente de 36 ans a en préambule «dissipé un malentendu: je n'arrête pas la politique. Je n'en ai jamais eu l'intention», a-t-elle lancé devant les délégués.

Après un engagement de longue date au niveau communal, puis cantonal et huit ans au Parlement fédéral, elle a souhaité mettre son énergie au service du parti dans «un moment charnière. Nous sommes l'alternative face au repli, à la montée du populisme et du climatoscepticisme. Ensemble, nous forgeons un espoir pour donner soif d’avenir, à toutes les générations, partout en Suisse», a-t-elle martelé.

Dans ce nouveau rôle, elle espère «rassembler toutes celles et ceux qui s'engagent pour une véritable protection du climat et une société plus solidaire». La politicienne entend ainsi resserrer les liens avec les cantons et les régions, se rendre sur le terrain et rassembler les nombreuses forces pour le changement, tant au sein de la société civile, que de la culture, la science ou l’économie.

«Pour influencer la Suisse, nous proposons plusieurs initiatives: sur le solaire, pour une place financière propre ou une autre liée à l'Europe. Et nous devrons aussi lancer des référendums si nécessaire», a-t-elle relevé.

Six vice-présidents

L'assemblée a également élu aux postes de vice-présidents la conseillère nationale zurichoise Marionna Schlatter, son collègue lucernois Michael Töngi Schlatter, ainsi que la députée au parlement tessinois Samantha Bourgoin.

Les trois nouveaux élus rejoignent le conseiller national genevois Nicolas Walder, sa collègue de Bâle-Ville Sibel Arslan et la Fribourgeoise Margot Chauderna, co-présidente des Jeunes Vert-e-s suisses, qui se représentaient pour un nouveau mandat de deux ans.

Avant le scrutin, les Vert-e-s ont rendu hommage à Balthasar Glättli, président du parti de 2020 à 2024. «Balthasar a toujours dirigé le parti avec un calme olympien, même dans les moments les plus difficiles. Il a su garder le cap, tout en mieux positionnant le parti au niveau stratégique et en le soutenant dans sa transition numérique», a notamment déclaré Aline Trede, cheffe du groupe parlementaire.

Coup de tonnerre électoral

Pour mémoire, en novembre dernier, Lisa Mazzone avait annoncé son retrait de la politique après l'échec de sa réélection au Conseil des Etats. Mi-janvier, la Genevoise a changé d'avis et annoncé son intérêt pour la présidence du parti. Dans la foulée, plusieurs parlementaires écologistes ont annoncé qu'ils n'étaient pas candidats.

L'actuel président des Verts, Balthasar Glättli, a lui renoncé à se représenter en raison de la défaite de son parti aux dernières élections fédérales. Le parti écologiste avait alors enregistré un recul de 3,4 points, à 9,8%. (tib/ats)