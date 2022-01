15 publicités pour les clopes qui aujourd'hui ne feraient pas un tabac

«Bonjour, c'est Don Drapper. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cour d'histoire sur le marketing de la cigarette». Image: AMC

15 publicités pour la clope qui ne feraient plus un tabac aujourd'hui

Les Suisses se rendront aux urnes le 13 février prochain pour se prononcer notamment sur l’interdiction de la publicité pour le tabac visant les enfants. Petit retour en arrière et en images des stratégies publicitaires d'une industrie qui n'a jamais manqué de toupet.

Jadis, au temps des boomers, la cigarette était un bien de consommation courant au même titre que le chewing-gum. Selon votre âge, vous aurez probablement dans vos albums de familles des photos de vous bébé avec vos grands-parents arborant une clope au bec, parce que oui, on fumait en famille, au travail, dans le train, dans l'avion, bref, on fumait partout.

En effet, durant l’époque des Trente Glorieuses (1945-1973), la société a connu une prospérité économique sans précédente. Les ventes de cigarettes ont bondi, drainant avec elles hommes, femmes et jeunes de plus en plus friands. Mais, parallèlement, de nouvelles études scientifiques ont prouvé un lien étroit entre tabagisme, cancer du poumon et maladies cardiovasculaires.

Les fabricants de tabac se retrouvent alors acculés et doivent trouver de nouvelles formules afin de poursuivre la commercialisation de leurs produits: publicités attirantes, nouveaux filtres, design innovant... Rien n’est laissé au hasard.

C'est ainsi que l'industrie va user de roublardise pour continuer à distribuer ses paquets. Hop, des exemples!

«Fumer, c'est pas si mauvais pour la santé»

Les premiers symptômes visibles du tabagisme intensif sont la toux, et le jaunissement des dents. Afin de minimiser ce phénomène, les publicitaires ont choisi de mettre en avant des médecins, des dentistes et d'utiliser l'évolution des filtres à cigarettes comme argument pour des cigarettes plus douces et donc plus «saines.»

Puisque c'est votre dentiste qui le dit.» Image: srita

Si les scientifiques fument des Kent, ça devrait aller. Image: srita

La clope préférée des médecins, les sondages le disent.

Chercher dans l'instinct primaire du mâle alpha

Vous le savez probablement, mais un homme, un vrai, ça vit en communion avec la nature et la domine, ça aime les grands espaces, c'est un aventurier avec une barbe de trois jours et des muscles saillants. Une image qui évidemment contraste avec l'homme de la ville dont les grands espaces sauvages se résument à un parc où manger son sandwich.

Allumer une cigarette dans des herbes sèches n'est peut être pas la meilleure idée. Image: srita

La raquette à neige, c'est bon pour la santé. Image: srita

En Europe, on a pas de cow-boys mais on a des pécheurs. Image: srita

La carte du sexisme

Quitte à aller chercher dans les bas instincts des hommes, autant rabaisser les femmes avec des stéréotypes sexistes. Bien qu'à cette époque, le sexisme était une norme et probablement un mot qui n'existait pas encore. Dans l'inconscient collectif, la une cigarette sera toujours associée à une notion de plaisir et de séduction.

Cette langue est clairement terrifiante. Image: srita

«Soufflez-lui au visage et elle vous suivra n'importe où…» Image: srita

Plus efficace encore que mettre de l'Axe sous vos aisselles. Image: srita

La carte du féminisme

Les femmes ont été une manne pour les cigarettiers. En effet, la cigarette a longtemps été un symbole d'émancipation et d'indépendance pour la gent féminine, ce que le marketing a bien compris et ne s'est pas privé d'utiliser à des fins mercantiles.

L'égalité des tâches mais seulement sur du papier glacé Image: srita

Une femme forte et indépendante Image: Srita

Une pause cigarette meritée pour se soulager de la charge mentale des femmes au foyer. Image: srita

…et bien évidemment, la jeunesse

Comment draguer une clientèle afin qu'elle soit fidèle? En ciblant la jeunesse, parce que des consommateurs qui commencent tôt, c'est des consommateurs pour la vie. L'industrie du tabac l'a bien compris et va donc utiliser des visuels "cool" et cibler ce qui touche le plus la jeunesse: la musique.

Visiblement, les clopes, ça marchait bien pour pécho en club. Image: srita

Un vrai rockeur, c'est un type qui tire des taffes entre deux riffes. Image: srita

Il fût un temps avant son interdiction en 2013 où le Montreux Jazz s'affichait sur les paquets de cigarettes. Image: wikipedia

