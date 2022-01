Humeur

38 tentatives (désespérées) pour que vous ne commenciez pas à fumer

Le 13 février prochain, on se prononcera sur l'initiative qui veut éloigner des jeunes toute publicité pour le tabac. Oui, la pub: ça marche. Problème, on entend encore souvent que la cigarette, c'est sexy, cinématographique, punk. Avec ou sans pub. Voici 38 tentatives de décoolisation de la clope.

«Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac)» Voilà sur quoi nous allons devoir nous prononcer la veille de la Saint-Valentin. Et si on tentait de consumer les clichés qui rendent, encore aujourd'hui, la cigarette mystérieuse et sensuelle?

Et en... 38 tentatives?

(Spoiler: c'est pas évident. Surtout quand les César viennent de nous dépoussiérer la photo la plus hot du cinéma français.)