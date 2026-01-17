brouillard-2°
DE | FR
burger
Suisse
Logement

La pénurie de logements en Suisse devrait encore s’aggraver en 2026

Trouver un logement en Suisse va devenir encore plus compliqué

Face à la croissance démographique, à l’immigration et à une activité de construction insuffisante, la pénurie de logements en Suisse devrait se renforcer cette année, avertit le directeur de l’Office fédéral du logement, qui ne prévoit aucune amélioration à court terme malgré les mesures engagées.
17.01.2026, 08:5817.01.2026, 09:23
Martin Tschirren, directeur de l&#039;Office fédéral du logement.
Martin Tschirren, directeur de l'Office fédéral du logement.Image: Keystone

Le directeur de l'Office fédéral du logement (OFL), Martin Tschirren, prévoit une aggravation de la pénurie de logements cette année.

«Les causes de la pénurie de logements ne peuvent être modifiées rapidement»

Tschirren cite les causes suivantes: l'augmentation du nombre de ménages, la croissance démographique, l'immigration et le développement économique.

Ce dernier point est un facteur central, a déclaré le directeur de l'OFL. Même si l'incertitude liée aux droits de douane américains a entraîné un léger ralentissement l'année dernière et les entreprises sont devenues plus prudentes.

«Lorsque le développement économique reprendra un peu, la demande de main-d'œuvre et donc de logements aura tendance à augmenter à nouveau.»
Tschirren

Mais il a fait remarquer que la forte demande de logements n'était pas le seul facteur en jeu. L'insuffisance de l'offre et la faible activité de construction conduisent également à une pénurie.

«Quand on vire des gens qui ont 40 ans de bail, ça passe mal»

Début 2024, la Confédération a élaboré un plan d'action en collaboration avec les cantons, les villes, les communes, le secteur immobilier et la société civile. Ce plan comprend plus de 30 mesures visant à augmenter l'offre de logements, et en particulier d'appartements à des prix abordables.

Toutefois, selon le directeur de l'OFL, les mesures qui y sont formulées visent des effets à moyen et long terme. ,

«Je ne vois pas d'amélioration rapide pour le moment»

(dal/ats)

Thèmes
Poules élevées dans des conditions respectueuses de leurs besoins en Suisse.
1 / 5
Poules élevées dans des conditions respectueuses de leurs besoins en Suisse.
source: vier pfoten / sven germann
partager sur Facebookpartager sur X
- La chasse suisse intercepte un avion au-dessus de Zurich (c'est un exercice
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le président autrichien s'enflamme pour notre pub Migros préférée
A l'occasion d'une visite du président de la Confédération Guy Parmelin, son homologue autrichien, Alexander Van Der Bellen, s'est quelque peu emballé sur son compte TikTok, en utilisant à sa sauce le son le plus viral des Fêtes de Noël: «Gritti-benz», le bonhomme en pâte rappeur de Migros.
Si une chose est sûre, dans ce monde pétri d'incertitudes, c'est que la rédaction romande de watson s'est totalement enflammée pour la pub Grittibänz de la Migros. Pour preuve, sitôt sa publication sur les réseaux sociaux du géant orange, des journalistes dévoués se hâtaient de créer une version longue, afin de pouvoir l'écouter en boucle.
L’article