Ce célèbre médecin américain n'a pas pu se payer un voyage en Suisse

Anthony Fauci contraint de payer sa sécurité lui-même à cause de Donald Trump.
Anthony Fauci contraint de payer sa sécurité lui-même à cause de Donald Trump.Image: montage watson

Trump retire sa protection: ce célèbre médecin craint de venir en Suisse

On l'annonçait comme la vedette du Health Tech Global Summit de Bâle. Ce médecin américain et ancien conseiller de Washington ne viendra finalement pas. En cause: des coûts faramineux liés à sa protection rapprochée.
03.03.2026, 11:5703.03.2026, 11:57
Benjamin Wieland

Anthony Fauci était annoncé comme «key speaker» au Health Tech Global Summit de Bâle, qui débute ce mardi. Cet ex-conseiller du gouvernement américain pour la gestion du Covid-19 a toutefois annulé sa venue au centre des expositions de Bâle. Il n’interviendra qu’en visioconférence devant le plénum. Interrogé, l’immunologiste explique les raisons de sa décision. Elle ne tient pas uniquement à des considérations de sécurité – mais celles-ci ont pesé dans la balance.

Deux motifs ont conduit à cette annulation, indique l’homme de 85 ans. Il doit premièrement honorer plusieurs engagements de dernière minute importants à Washington. Il lui aurait été difficile de voyager outre-Atlantique pour des raisons d’agenda. «Le deuxième motif est effectivement lié à la sécurité», ajoute Anthony Fauci.

Il est la bête noire des partisans de Trump: Anthony Fauci devant les médias en juin 2020 à Washington DC.
Il est la bête noire des partisans de Trump: Anthony Fauci devant les médias en juin 2020 à Washington DC.image: Ap

Il fait l’objet de sérieuses menaces depuis quelques temps, y compris de menaces de mort émanant d’extrémistes. Un accompagnement par du personnel de sécurité lors de ses déplacements est donc devenu indispensable, en particulier pour les événements publics. «Le problème est que j’étais auparavant escorté gratuitement par des policiers fédéraux, des Federal Marshals. Cette protection m’a été retirée et je dois désormais financer ma sécurité moi-même».

Bête noire des complotistes

Les frais pour deux agents de sécurité - vols, hébergement et repas - seraient extrêmement élevés pour un séjour de plusieurs jours en Europe. «La combinaison de ces deux raisons m’a conduit à présenter mon intervention de manière virtuelle».

Qui sont les gardiens de la révolution, «piliers de la survie du régime»?

Aux Etats-Unis, Anthony Fauci a été pris pour cible par les opposants aux mesures sanitaires. En tant que directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, le New-Yorkais a conseillé sept présidents américains. Peu après le début de la pandémie de Covid, en 2020, il est devenu l’un des visages les plus connus du pays. Membre de la White House Coronavirus Task Force convoquée par Donald Trump lors de son premier mandat, le médecin apparaissait alors presque quotidiennement à la télévision.

Donald Trump s’est toutefois rapidement montré insatisfait des recommandations de celui que l’on surnommait «America’s Doctor». Anthony Fauci a à plusieurs reprises contredit publiquement les déclarations de l’ancien président sur la prétendue innocuité du virus. Celui-ci l’a par la suite qualifié de «catastrophe». Le mouvement MAGA a fait de Fauci le bouc émissaire de tout ce qui, à ses yeux, a mal fonctionné dans la gestion de la crise sanitaire.

Aucun indice d’une menace concrète

La protection policière de Fauci ne date toutefois pas d’hier. C’est au tout début du second mandat de Donald Trump, en janvier 2025, que le républicain lui a retiré ce service. On ne peut pas en bénéficier gratuitement à vie au seul motif d’avoir travaillé pour le gouvernement, avait alors justifié l'occupant de la Maison-Blanche.

Le Health Tech Global Summit est un spin-off du festival munichois de start-up Bits & Pretzels. Parmi les organisateurs, on retrouve le MCH Group. Qui affirme avoir choisi, pour des «raisons de sécurité et d’organisation», de ne pas faire intervenir le Dr Anthony Fauci sur place.

«Il ne s’agit pas d’une décision ou d’une instruction émanant des autorités de sécurité»
Le MCH Group

Aucune menace concrète ni aucun indice en ce sens concernant la venue de Fauci à Bâle n'est à signaler. Le principal intéressé confirme.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)

