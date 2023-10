Les loyers pourraient encore augmenter en 2024

La faible activité de construction et l'augmentation de la population vont faire perdurer ce phénomène , préviennent les auteurs de l'étude, la société immobilière Wüest Partner. Pour les contrats de location existants, ils anticipent une hausse de 2,8% en moyenne des loyers cette année et de 3,7% en 2024. (ats)

«Aucune amélioration ne se dessine actuellement à court et moyen terme sur le marché du logement en location en Suisse, notamment en raison du manque d'impulsion provenant des nouveaux permis de construire.»

Les loyers risquent encore d'augmenter l'année prochaine, après avoir déjà progressé en 2023, avertit une étude. Les experts mettent en cause la faible activité de construction et le peu de logements vacants, alors que la population s'accroît:

