police lucernoise

Lucerne: un bus prend feu sur l'autoroute pour une raison inconnue

Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. L'A2 en direction du nord a été fermé à la circulation pendant environ quatre heures.

Un bus de ligne a pris feu alors qu'il circulait sur l'A2 vers midi près d'Ebikon (LU). Le véhicule a été entièrement détruit par les flammes. Il n'y avait pas de passagers à bord. Le chauffeur n'a pas été blessé.

Le bus circulait en direction de Bâle lorsqu'il a pris feu pour une raison encore inconnue. Les dégâts se montent à 250 000 francs, a indiqué jeudi la police lucernoise.

L'A2 en direction du nord a été fermé à la circulation pendant environ quatre heures et une voie de l'A14 en direction de Zoug pendant plus de trois heures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. (jah/ats)