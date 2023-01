Il assène 16 coups de couteau à un chauffeur de taxi pour... 400 francs

En pleine pandémie et rencontrant des difficultés financières, un trio lucernois s'est mis en tête de dévaliser un chauffeur de taxi. Le principal accusé a asséné 16 coups de couteau à sa victime.

La justice lucernoise condamne à dix ans de prison un toxicomane qui a braqué et poignardé mortellement un chauffeur de taxi en mars 2020. L'homme âgé de 31 ans est reconnu coupable de meurtre, de brigandage, de blanchiment d'argent et d'autres délits liés à la drogue.

Entre le Ministère public qui exigeait une peine de 13 ans et la défense qui demandait que la sanction n'excède pas huit ans, la Cour criminelle de Lucerne a coupé la poire en deux. Face au tribunal, l'accusé a exprimé ses regrets. Son acte l'a finalement incité à en finir avec la consommation de drogues, a-t-il déclaré.

Ses deux co-accusés écopent respectivement de deux ans et de six mois de prison, l'un pour participation au crime en tant qu'initiateur et en fournissant l'arme du crime, l'autre pour complicité de brigandage. Tous deux bénéficient du sursis.

Le chauffeur de taxi, un costaud, se défend

En difficulté financière, il y a trois ans, en raison du semi-confinement lié au coronavirus, le trio d'héroïnomanes et cocaïnomanes peinait également à accéder aux drogues dont ils étaient dépendants. Au cours d'une nuit de mars, ils décident de dévaliser un chauffeur de taxi à Lucerne.

Le principal accusé se porte volontaire pour commettre le braquage à l'aide d'un couteau. La victime, un Russe de 51 ans qui lui était physiquement supérieur, se défend. Le meurtrier lui assène 16 coups de couteau incontrôlés qui lui seront fatals, avant de s'enfuir avec un butin de 400 francs. Le trio est arrêté peu après.

