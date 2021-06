Covid: la ventilation, nouvelle alliée des salles de concerts?

Les aérosols, c'est quoi?

Lorsqu’une personne tousse, parle ou respire, elle projette de minuscules gouttelettes dans l’air ambiant. Les plus petites d’entre elles sont capables d’y flotter des heures durant, explique The Conversation. Or, de solides preuves scientifiques indiquent que ces gouttelettes peuvent contenir le virus, si la personne qui les a émises est infectée.