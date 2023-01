Cette semaine encore, le thermomètre descend en dessous de zéro en Suisse. image: Shutterstock

Quand est-ce que la bière gèle? 10 questions sur le froid actuel

Les températures flirtent partout en Suisse avec le négatif. On aimerait bien avoir des pieds aussi résistants au froid que ceux des canards. Même les aiguillages des CFF sont mieux préparés. Mais à qui la faute?

Le froid est-il un problème pour les CFF, tout comme la chaleur en été?

Les voies en elles-mêmes ne posent pas trop de problèmes, même si elles sont parfois endommagées par de grandes différences de température. En revanche, les aiguillages givrés peuvent bloquer l'exploitation. Environ 60% des aiguillages du réseau principal des CFF sont donc équipés d'un chauffage. Ceux-ci fonctionnent à des températures allant jusqu'à moins 20 degrés. Les autres aiguillages doivent être dégagés manuellement de la glace.

Les périodes de froid prolongées affectent également le trafic ferroviaire et les pendulaires doivent faire attention aux quais glissants. En règle générale, les CFF communiquent ainsi: si le trajet jusqu'à la gare s'avère déjà difficile, les trains peuvent être retardés. Dans ce cas, il est impératif de consulter l'application CFF. (ehs)

Peut-on garder des lapins dehors malgré le froid?

Les lapins supportent mieux le froid que la chaleur. Il est important de les garder dans un enclos extérieur dès l'été pour qu'ils puissent s'habituer à la baisse des températures. La plupart des lapins peuvent rester dehors jusqu'à moins 20 degrés. Les races à poil long comme les lapins à tête de lion et les lapins Rex font exception, car ils n'ont pas une couche de poils de couverture aussi dense. Tous les lapins gardés à l'extérieur ont besoin d'une zone sèche et protégée du vent pour se nourrir et dormir. Pour éviter que l'eau de boisson ne gèle, il est préférable de prendre une écuelle plus grande ou de mettre des balles de tennis ou des morceaux de bois dans l'eau. Quant à la nourriture, il faut veiller à ce qu'elle soit plus riche en glucides et en graisses, en hiver. (des)

Pourquoi les canards ne se gèlent-ils pas les pattes?

Les canards ont de la chance, ils ne peuvent pas avoir froid aux pieds. image: Shutterstock

La réponse est simple: ils n'ont ni nerfs ni vaisseaux sanguins dans les pieds. Ils ne ressentent donc pas le froid - et cela ne nuit pas à leurs pieds. D'autres animaux abaissent la température de certaines parties de leur corps de quelques degrés au moins - par exemple, les cerfs, jusqu'à 15 degrés. Les chauves-souris tombent immédiatement dans la torpeur hivernale.

Des températures trop basses dans les extrémités ne sont pas forcément un problème pour l'homme non plus - mais le réchauffement est souvent mortel: ainsi, les personnes en hypothermie et déjà apathiques ne doivent pas être déplacées ou incitées à bouger. Un réchauffement trop rapide de l'extérieur est également extrêmement dangereux: la raison? Le sang trop froid s'écoule en direction du cœur et y provoque un arrêt cardiaque. (kus)

Que faire en cas d'«onglée» sur les mains?

Par «onglée», on entend la douleur dans les mains froides qui survient lorsqu'elles sont réchauffées trop rapidement. Dans le froid, les vaisseaux sanguins se contractent. Si les mains sont rapidement réchauffées de l'extérieur, il y a de grandes différences entre les zones déjà chaudes et celles encore froides, et cela pique. En cas de mains froides, il est utile de faire circuler le sang chaud dans les mains en faisant des mouvements de balancier avec les bras. C'est la meilleure chose à faire quand il fait trop froid - tant que les extrémités sont froides (voir aussi la réponse 3). (kus)

A partir de combien de degrés en dessous de zéro la bière gèle-t-elle sur la terrasse?

La nuit, la situation est critique pour la bière en terrasse. Elle peut déjà atteindre son point de congélation à des températures de -2 à -5 degrés. Celui-ci varie en fonction de la teneur en alcool. Plus la teneur en alcool est élevée, plus le point de congélation est bas. Ce n'est toutefois pas la bière en soi qui est critique, mais le gaz carbonique, comme le dit Fabian Ehinger, fondateur de la brasserie Kitchen Brew. Le gaz carbonique se dilate avec le froid - et fait exploser la bouteille dans les cas extrêmes.

Donc, même si la bière survit au froid, elle n'est pas toujours consommable. Lorsqu'elle est décongelée, elle a souvent un goût fade et il ne se forme pratiquement pas de mousse. Une astuce simple permet d'y remédier: «Une boîte en carton ou l'armoire de la terrasse permettent d'isoler votre bière», conseille Ehinger. La bière devrait ainsi résister à quelques degrés en dessous de zéro. (wue)

Peut-on sauver des plantes de balcon si on les a laissées dehors pendant le gel?

La plupart du temps, les plantes sont plus robustes que prévu. Et si vous rentrez les pots seulement maintenant, ne les mettez pas dans le salon. image: iStockphoto

Pas besoin de paniquer pour quelques degrés en dessous de zéro. Les plantes telles que les lauriers-roses ou les agrumes sont généralement plus résistantes que prévu. Le gel détruit d'abord les jeunes feuilles riches en eau et les extrémités des pousses. Les plantes qui ne résistent pas à l'hiver devraient être placées dans un endroit protégé. Emmenez-les à l'intérieur et placez-les dans un endroit clair et frais, dont la température ne dépasse pas sept degrés.

Ne les mettez pas dans un salon chauffé. Surveillez les plantes, mais n'arrosez que modérément. Coupez les pousses qui ne se redressent plus et contrôlez les racines. Si elles sont en bon état, la plante se rétablit généralement. (sc)

Peut-on stocker des légumes et des fruits dans une boîte en polystyrène sur le balcon?

Si les températures descendent en dessous de zéro, les légumes ne devraient plus être stockés sur le balcon. Selon Daniel Bachmann du centre de compétences agricoles de Strickhof, les conditions de stockage optimales pour la plupart des légumes sont un peu au-dessus du point de congélation et avec une forte humidité de l'air, mais sans condensation. Il est difficile d'éviter la condensation dans une boîte en polystyrène, c'est pourquoi un tel stockage n'est pas recommandé.

Les légumes-fruits provenant de régions subtropicales et tropicales, comme les concombres, les poivrons, les aubergines, les courgettes ou les courges, constituent des exceptions à cette règle de température. Ceux-ci doivent être conservés à des températures de dix à douze degrés, car ils peuvent être endommagés par le froid bien au-delà du point de congélation. (des)

Le nombre de jours de gel a-t-il diminué en 50 ans?

Par rapport aux années 1970, il y a aujourd'hui, selon les stations météorologiques, jusqu'à un quart de jours de gel en moins. A Berne, entre 1970 et 1979, il y a eu en moyenne près de 120 jours où le thermomètre est tombé en dessous de zéro. A Saint-Gall, il y en a eu près de 110, contre 97 (Berne) et 83 (Saint-Gall) aujourd'hui. Cela correspond à plus de trois semaines de jours de gel en moins par an. A Bâle, l'un des endroits les plus chauds du Plateau, le nombre de jours de gel est passé en 50 ans d'environ 70 à 56. (trs)

Y a-t-il un lien entre la tempête de neige à New-York et le froid chez nous?

La tempête de neige à New York continue son chemin. Les météorologues mettent en garde contre les blizzards à l'ouest de New York, dans les «Plaines» du nord jusqu'aux Montagnes Rocheuses et le «Midwest», jusqu'à la frontière canadienne. «Aussi bien à New York, que chez nous, il fait froid en raison de l'air froid polaire qui a progressé vers le sud», explique Regula Keller de Météo Suisse. Actuellement, un anticyclone bloquant se trouve au-dessus du Groenland, ce qui favorise les avancées d'air froid aussi bien vers l'Amérique du Nord que vers l'Europe.

«Il n'y a toutefois pas de lien direct entre les deux poussées d'air froid» Regula Keller

Puis-je faire du sport lorsque les températures sont négatives?

Le sport peut être dangereux, surtout s'il n'est pas accompagné d'un équipement adéquat. image: E+

Nos poumons sont très sensibles à l'air froid - et le sport augmente la charge. En effet, si nous inspirons et expirons rapidement, réchauffer et humidifier l'air suffisamment vite devient pour eux une tâche herculéenne. Si nous sollicitons trop nos poumons, il en résulte une toux irritative, une respiration sifflante et des maux de gorge. Il est ainsi préférable d'éviter les séances d'entraînement difficiles, et privilégier une petite course à un rythme modéré. Pour éviter les engelures, il est également important de porter des vêtements isolants et évacuant l'humidité, et de se protéger le visage, les mains doivent être enveloppées dans des gants et la tête dans un bonnet. (sny)