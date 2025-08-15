bien ensoleillé18°
Plastique: échec des négociations à Genève

Delegates reacts during a plenary session of Second Part of the Fifth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution (INC-5.2), at the European headquarters of the United ...
Les divergences sur la réduction de la production de plastique et le contrôle des produits problématiques étaient trop importantes.Keystone

Les négociations à Genève sur le plastique se soldent par un échec

Il n'y aura pas de traité mondial sur une réduction de la pollution plastique cette semaine: les pourparlers au bout du lac se sont achevés sur une absence de consensus.
15.08.2025, 06:5115.08.2025, 07:58
Les négociations à Genève pour un accord international contre la pollution plastique se sont achevées sur une absence de consensus sur les textes proposés. Le président des pourparlers Luis Vayas Valdivieso et plusieurs délégations ont relayé vendredi la situation.

Les divergences sur la réduction de la production de plastique et le contrôle des produits problématiques entre les Etats ambitieux, dont la Suisse, et les pays pétroliers étaient trop importantes. Peu avant 02h00, après dix jours de discussions, Valdivieso avait dévoilé un nouveau projet de texte.

Confusion et colère à Genève: pas d'accord sur le plastique

«C'était ma meilleure tentative pour saisir de manière équilibrée les vues des membres», a-t-il dit lors de la plénière de clôture. Plusieurs pays ont déploré qu'aucun consensus n'ait pu être trouvé.

Le texte ne prévoyait toujours pas d'objectif à terme d'une limitation de la production, en dehors de seuls efforts nationaux d'une manière non contraignante. Des ONG avaient rejeté ce projet de texte. Elles parlaient d'un «mauvais traité» ou d'un simple «traité de gestion des déchets».

La Suisse «déçue»

La Suisse n'aura donc pas son Accord de Genève contre la pollution plastique. Vendredi matin devant les autres Etats, son chef négociateur Felix Wertli a relayé la «déception» de sa délégation. Et il demande une «pause» pour réfléchir à la suite des négociations.

«C'est un moment difficile», a admis le chef des affaires internationales de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). «Ce n'était pas dû à un manque d'engagement», a-t-il ajouté, alors que de nombreux pays ont critiqué le président des négociations Luis Vayas Valdivieso.

Le chef de la d�l�gation suisse Felix Wertli a parl� d&#039;un &quot;moment difficile&quot; apr�s l&#039;�chec des pourparlers contre la pollution plastique � Gen�ve (archives).
Felix WertliKeystone

«Nous avons obtenu des avancées», ajoute l'ambassadeur suisse. «Mais il manquait les étapes significatives qui étaient requises» pour un traité qui puisse oeuvrer contre la pollution plastique, selon lui. Malgré l'échec, «nos efforts ne peuvent pas non plus s'arrêter», a insisté Wertli. Mais après trois ans de négociations lors de différentes réunions, il faut désormais «une pause» pour décider de la future approche, met-il en garde.

Le conseiller fédéral Albert Rösti était venu aider la délégation suisse mercredi soir et jeudi pour tenter d'arracher un accord. Il avait multiplié les rencontres avec ses homologues à Genève et participé à des réunions en petits groupes dans les pourparlers. (jzs/ats)

