Après «Klaus», «Luis» balaie la Suisse

Des vents violents ont soufflé à plus de 110 km/h, y compris en plaine, samedi avec l'arrivée de la dépression orageuse «Luis».

Les rafales pourraient atteindre jusqu'à 150 km/h en montagne samedi soir, comme lors de la tempête «Klaus» de jeudi, selon SRF Meteo.

Samedi, près de Berne, une rafale a été enregistrée à 116 km/h sur la montagne du Bantiger, comme relevé par Meteonews sur Twitter. Le vent a atteint 103.3 km/h sur le Chasseral dans le Jura bernois.

MétéoSuisse a émis des avis de vent de degré 2 («danger limité») et 3 («danger marqué») sur 5 pour tout le versant nord des Alpes, jusqu'à samedi soir à 20 heures. Le pied du Jura, le Plateau et la Suisse orientale devraient être exposés à un «vent tempétueux». La région lémanique et le Valais devraient être frappés moins fortement.

Des vents similaires à ceux de la dépression orageuse «Klaus» de jeudi devraient souffler en montagne au plus fort de la tempête. Ceux-ci pourraient atteindre jusqu'à 150 km/h selon SRF Meteo. Les promenades en forêt sont fortement déconseillées. (ats)

