La fontaine du Musée Olympique a été vandalisée

Ces dernières semaines et partout dans le monde, plusieurs voix pro-palestiniennes ont appelé le CIO à interdire la participation des quelque 90 athlètes israéliens, en raison de la guerre qui sévit dans la bande de Gaza. (ag/ats)

Le tag a rapidement été effacé et les bassins nettoyés. Interrogé par 24 heures, le municipal Pierre-Antoine Hildbrand indique que la Ville de Lausanne va porter plainte.

La fontaine du Musée olympique à Lausanne a été vandalisée dans la nuit de jeudi à vendredi par des individus opposés à la participation d'Israël aux JO de Paris. Un colorant rouge a été versé dans le bassin et un tag a été écrit en anglais appelant à bannir Israël («ban Israel»).

C'est arrivé dans la nuit du dimanche 30 juin 2024. Depuis, rien n'est plus comme avant à Fontana.

