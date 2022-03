Ces dernières semaines, nous avons été gâtés par un ensoleillement très important. Cela devrait cependant prendre fin. Keystone

La poussière du Sahara va faire son retour et le froid aussi

Ces dernières semaines, nous avons été gâtés par un ensoleillement très important. Cela devrait cependant prendre fin, car le froid arrive.

Anna Böhler Suivez-moi

Alors que le week-end dernier, les tongs et les tops à bretelles ont remplacé les bottes et les doudounes, la météo devrait à nouveau s'orienter sans équivoque dans une seule direction: le retour du froid.

L'anticyclone qui nous a procuré tant de soleil ces derniers jours devrait diminuer cette semaine. Selon Météo Suisse, nous entrons de plus en plus dans une zone de basse pression.

Mais avant que le froid ne s'installe, la poussière du Sahara reviendra colorer le ciel en orange. Lundi déjà, la concentration de poussière devrait être plus élevée. Mardi, la couleur si particulière devrait à nouveau être visible.

Malgré la poussière, les températures devraient rester printanières en ce début de semaine. Lundi, on attend jusqu'à 20 degrés et mardi, sous un ciel orange, il fera jusqu'à 17.

Dès ce mercredi, les météorologues s'attendent à des températures plus basses et à des précipitations accrues. Sur le Plateau, la température devrait chuter entre sept et treize degrés mercredi. La combinaison de la poussière du Sahara et de la pluie pourrait entraîner, à certains endroits, des averses teintées de couleur rouge.

A partir du milieu de la semaine, les températures chuteront drastiquement: jeudi, SRF Meteo prévoit, pour le Plateau suisse, des températures comprises entre quatre et neuf degrés Celsius, vendredi entre deux et cinq degrés et samedi, le thermomètre pourrait même descendre en dessous de zéro degré.

On ne sait pas encore jusqu'où descendront les chutes de neige ces prochains jours, mais ce qui est sûr c'est que la parenthèse presque estivale du week-end passé est désormais terminée.

Adapté de l'allemand par cir