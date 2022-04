Il a fait (très) froid cette nuit en Suisse, mais on va vers le mieux

Les températures très basses n'auraient, toutefois, pas trop nui aux plantes. La bise devrait s'atténuer.

La Suisse a connu une nuit froide. En plaine, le thermomètre est descendu en dessous de zéro degré à plusieurs endroits.

Dans les cuvettes, comme par exemple à Saint-Joseph (SO), il y a même eu un léger gel aérien, la température étant mesurée à deux mètres au-dessus du sol, a indiqué MeteoNews lundi matin. C'est là que la température la plus fraîche en plaine a été enregistrée: -3.6 degrés. Vient ensuite Ebnet-Kappel (SG) avec -2 degrés.

A Courtelary, dans le Jura bernois, le mercure a chuté à -1.9 degré tandis qu'il affichait -1.7 degré au Val de Travers (NE) et à Schüpfheim (LU) et -1.6 degré à Giswil (OW). Après le gel au sol généralisé, qui n'a sans doute que peu nui aux plantes, il devrait faire entre 16 et 18 degrés en cours de journée. La bise devrait nettement s'atténuer ce lundi de Pâques. (ats)