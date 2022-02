La tempête Antonia traverse la Suisse et ce n'est pas encore fini

Image: Keystone

Pluie, vents tempétueux et neige en montagne: la dépression Antonia a balayé la Suisse dans la nuit de dimanche à lundi. De fortes rafales de vent sont attendues dans les prochaines heures.

La dépression tempétueuse Antonia a traversé une grande partie de la Suisse dans la nuit de dimanche à lundi. En plaine, des rafales de près de 100 kilomètres par heure ont été mesurées sur une grande partie du territoire.

Au Chasseral (BE), une rafale de 164 km/h a été mesurée lundi matin.

a été mesurée lundi matin. Les rafales ont atteint un pic de 147 km/h au Säntis (AI).

au Säntis (AI). Sur le Pilatus (près de Lucerne), elles atteignaient 135 km/h.

A Zurich, le vent a soufflé à 98 km/h.

Selon SRF Meteo, des rafales encore plus fortes suivront dans les heures à venir, avec des vitesses de vent dépassant parfois les 100 kilomètres par heure. La tempête devrait ensuite s'atténuer progressivement dans l'après-midi.

Danger marqué dans la plupart du pays

Presque toute la Suisse est concernée par la dépression Antonia. Le degré de danger est de 3 sur 5, ce qui correspond à un danger marqué. Cela implique des «événements météorologiques d'une intensité à la limite de la norme pour la saison», explique le portail des dangers naturels de la Confédération.

Ce type de tempête peut arracher des objets, emporter ou déplacer des tuiles, renverser des arbres et causer une forte houle sur les lacs. Comment se tenir à l'abri des dangers? Voici quelques comportements à éviter:

Se tenir éloigné des rives des lacs.

Se tenir éloigné des forêts, des lisières de forêts, des arbres et groupes d’arbres exposés au vent.

Ne pas prendre les routes forestières et les allées bordées d’arbres.

Se tenir éloigné des endroits exposés tels que les toitures, les auvents et les promontoires rocheux.

Danger d'avalanche

En journée, il neigera sur une grande partie du territoire et, l'après-midi, même intensément sur le versant nord des Alpes et dans le Bas-Valais. La limite des chutes de neige descendra depuis 1200 m à environ 700 m. Il faut s'attendre à 30 à 60 centimètres de neige fraîche sur une grande partie des montagnes entre lundi matin et mardi matin.

Les vents tempétueux donnent lieu à la formation d'accumulations de neige soufflée de plus en plus grandes. Elles peuvent se décrocher très facilement. L'après-midi, de plus en plus d'avalanches spontanées sont possibles dans l'ouest et le nord, écrit l'Institut pour l'étude de la neige. Le danger d'avalanche est marqué en Valais. (asi/ats)