Grosse chaleur ce dimanche et ce n'est que le début

Le «dôme de chaleur» se fait sentir en Suisse ce dimanche et les températures ne sont pas près de se rafraîchir ces prochains jours.

La canicule continue à étouffer la Suisse. MétéoSuisse a enregistré, avant midi ce dimanche, dans de nombreuses régions des températures dépassant les 30°C. La température atteignait déjà 31,8°C à 11h30 à Evionnaz (VS), a indiqué MétéoSuisse sur son site. Plus de 31°C ont également été mesurés à Coire (GR). Et ça va continuer.

Environ 1200 Nageurs auront participé à la 7ᵉ édition de la Traversée du Lac à la nage entre Genève-Plage et les Bains des Pâquis. Et ce n'étaient pas les seuls à se jeter à l'eau ce dimanche. Keystone

La chaleur continuera de faire suer la Suisse

Le mercure ne compte pas redescendre lundi. MétéoSuisse prévoit des températures de plus de 20 degrés en plaine dès le début de la matinée. Les températures devraient atteindre jusqu'à 34 degrés dans l'après-midi. La limite du 0 degré se situera à 5200 mètres d'altitude. Ce sont les effets de ce fameux «dôme de chaleur» qui s'est installé sur le pays.

MétéoSuisse attribue un danger marqué de canicule (degré 3) pour la majorité des régions du pays. Genève et Lausanne sont classés fort danger (degré 4). Les températures dans ces villes peuvent provoquer des troubles de la circulation ou des malaises. (jah/ats)