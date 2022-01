Températures printanières: la Suisse bat plusieurs record

C'est pas le printemps et pourtant la Suisse bat des records de température

Image: Keystone

On pourrait croire que le printemps est à nos portes. Depuis plusieurs jours, les records de température se succèdent en Suisse.

La nuit de dimanche à lundi a été exceptionnellement douce pour un mois de janvier, comme l'indique MeteoNews. Au petit matin, les températures dépassaient déjà parfois les 10 degrés. 12 degrés ont été mesurés à Lucerne, 11 à Bâle et 10 à Lausanne et Neuchâtel. 👇

La journée de dimanche a également été exceptionnelle: les températures ont atteint des sommets printaniers. Au total, 40 stations de mesure en Suisse ont atteint un nouveau record pour cette journée, comme l'écrit SRF Meteo.

Près de 20 degrés le 1er janvier

Un nouveau record a été établi à Einsiedeln avec 15 degrés. Jamais encore en janvier il n'avait fait aussi chaud dans ce village. Saint-Gall a battu son ancien record avec 15,8 degrés. Le 12 janvier 1993, cette valeur avait déjà été atteinte une fois. La température maximale absolue a été mesurée dimanche à Boltigen avec 16,4 degrés.

Il a fait encore plus chaud le premier jour de l'an. A Poschiavo, dans les Grisons, le thermomètre a grimpé à 19,2 degrés. Il s'agit de la deuxième valeur la plus élevée jamais enregistrée en Suisse pour un 1er janvier. En 1917, il avait fait 20,6 degrés à Lugano.

Six autres stations de mesure ont annoncé des records locaux pour le jour de l'An: 16,6 degrés ont été mesurés sur la Cimetta au-dessus de Locarno (TI), 14,8 à La Frétaz (VD) sur le Jura, 13,5 au Chasseral (BE), 12,8 à Evolène (VS), 12,3 sur le Moléson (FR) et 8,6 sur le Gütsch (GR). (meg)