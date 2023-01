A quelques exceptions près, la météo était bien au-dessous de 0°C dans la totalité de la Suisse. Image: watson

«Il fait bien froid»: voici les températures minimales de ce matin

Les températures minimales mesurées cette nuit sont en dessous des moyennes de saison, selon MétéoSuisse. Aperçu.

Après une journée marquée par d'abondantes chutes de neige en plaine, la Suisse s'est réveillée jeudi matin dans le froid. Les températures minimales mesurées jusqu'à 06h00 sont en effet en dessous des moyennes de saison, écrit MétéoSuisse sur Twitter.

«Il fait bien froid ce matin» MétéoSuisse

A quelques exceptions près, les températures mesurées étaient bien au-dessous de 0°C dans la totalité du pays. Voici quelques-unes des valeurs minimales enregistrées au petit matin, selon les données de l'application de MétéoSuisse:

Payerne : -8,3°C (à 07h00)

: -8,3°C (à 07h00) La Chaux-de-Fonds : -13,4°C (à 07h00)

: -13,4°C (à 07h00) Genève/Cointrin : -5,7°C (à 06h40)

: -5,7°C (à 06h40) Pully : -4,1°C (à 07h10)

: -4,1°C (à 07h10) Nyon/Changins : -5,5°C (à 06h00)

: -5,5°C (à 06h00) Neuchâtel : -4,8°C (à 07h10)

: -4,8°C (à 07h10) Vevey/Corseaux : -2,8°C (à 05h20)

: -2,8°C (à 05h20) Fahy : -6,2°C (à 05h30)

: -6,2°C (à 05h30) Cressier : -6,0°C (à 07h00)

: -6,0°C (à 07h00) Aigle : -6,1°C (à 05h50)

: -6,1°C (à 05h50) Bière : -10,9°C (à 06h00)

: -10,9°C (à 06h00) Chasseral : -11,2°C (à 01h00)

: -11,2°C (à 01h00) Delémont : -8,1°C (à 06h10)

: -8,1°C (à 06h10) Evolène/Villa: -12,5°C (à 04h00)

Vidéo: watson

Les températures les plus basses ont été enregistrées au Jungfraujoch (-25,8°C à 03h30), à La Brévine (-23,2°C à 06h50) et aux Diablerets (-22,2°C à 04h20). A l'autre extrémité du classement, on retrouve cinq communes tessinoises, les seules à avoir connu des valeurs positives pendant la nuit.

A Payerne, la norme d'un 19 janvier est de -1,9°C, contre -8,3°C mesurés cette nuit, écrit MétéoSuisse. A Samedan, dans les Grisons, -13,3°C ont été mesurés à 00h40, alors que la norme se situe autour de -12.9°C.

La journée de jeudi débute par des gelées sur une grande partie du territoire, commente MeteoNews. Dans la moitié ouest du pays, le ciel s'est dégagé et des températures négatives à deux chiffres sont mesurées dans certaines régions.