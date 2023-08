La canicule fait son retour en Suisse et ce n'est que le début

Tous les moyens sont bons pour se rafraîchir, comme ici avec ce jeune garçon sur la Place des Nations à Genève. Keystone

Pendant près de trois semaines, les températures plutôt basses et averses répétées étaient au rendez-vous, alors qu'à Zurich, un minimum de 15 degrés avait été enregistré dans la journée il y a plus d'une semaine.

Après s'être fait attendre, l'été a fait son grand retour ce week-end. A Genève et en Valais, les températures ont oscillé autour des 34 degrés. La semaine prochaine, la fin de la chaleur n'est pas en vue.

Samedi , la valeur maximale du jour a été mesurée à Sion avec 33,8 degrés , et Genève a atteint 32,8 degrés . Des valeurs caniculaires ont également été signalées à Coire, à Delémont et dans plusieurs stations du sud des Alpes;

, la valeur maximale du jour a été mesurée à , et . Des valeurs caniculaires ont également été signalées à Coire, à Delémont et dans plusieurs stations du sud des Alpes; Dimanche , Genève a mesuré 34,2 degrés. Les premiers orages ont éclaté, d'abord sur le Jura.

, Genève a mesuré 34,2 degrés. Les premiers orages ont éclaté, d'abord sur le Jura. A Laufon (BL), il est tombé 27 millimètres de pluie en une heure. Des orages, parfois violents, sont attendus dans la nuit, également au sud des Alpes.

L'été est venu pour rester

La nouvelle vague de chaleur arrive de la péninsule ibérique. L'Espagne subit des températures depuis plusieurs jours autour de 40 degrés. 46,8 degrés ont été enregistrés à Valence sur la côte méditerranéenne, dépassant ainsi de 3,4 degrés l'ancien record.

La semaine prochaine, les températures resteront élevées en Suisse. Jusqu'au week-end prochain, on s'attend à des valeurs maximales de l'ordre de 30 degrés. En combinaison avec l'humidité, le temps sera souvent très lourd.

Lundi, de violents orages sont possibles par endroits et il faut s'attendre à des orages jusqu'à jeudi, surtout dans l'espace alpin. Dès vendredi et le week-end prochain, le temps deviendra plus stable, mais toujours chaud. (ats/jch)