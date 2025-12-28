L'incendie a fait une victime (photo prétexte). Keystone

Une femme de 63 ans meurt dans l'incendie d'un appartement

Un feu a fait une victime samedi soir dans le canton de Saint-Gall.

Une femme de 63 ans a perdu la vie samedi soir dans l'incendie d'un immeuble à Gossau (SG). Au total, 25 personnes ont été évacuées des 36 appartements, a indiqué la police cantonale saint-galloise.

La victime a été retrouvée sans vie dans son appartement au sixième étage, a indiqué la police. L'alerte a été donnée samedi peu avant 23h00. Le bâtiment de douze étages est principalement occupé par des personnes âgées.

La plupart des évacués ont pu regagner leur logement dans la matinée. Trois appartements sont pour l'instant inhabitables. La police a trouvé un hébergement de remplacement pour les personnes concernées. Les locataires absents ont été informés.

Selon la police, la cause du décès de la femme n'est pas encore claire. La police n'a pas non plus pu fournir d'informations sur la cause de l'incendie. Les dégâts s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de francs. Une centaine de pompiers ont été mobilisés. (ats)