Pluie verglaçante: une partie de la Suisse romande en alerte

Une pluie verglaçante tombe sur la Romandie et provoque des accidents

«Le matin, il faut s'attendre temporairement à de la pluie verglaçante et donc à des routes glissantes»

Mercredi tôt en ville de Berne, le service de la voirie s'activait pour saler routes et trottoirs, a constaté Keystone-ATS. Selon SRF Meteo, il y aura d'abord de la pluie verglaçante, qui se transformera ensuite en pluie. Les températures en Suisse romande et sur le Plateau sont inférieures au point de congélation.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie a émis mercredi matin un avertissement de danger marqué de routes glissantes (3 sur 4). Toute la Suisse romande et le nord du pays sont concernés.

Un froid polaire a traversé les Alpes et les Préalpes

