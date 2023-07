Plus de 70 000 éclairs se sont abattus sur la Suisse dans la nuit de mardi à mercredi. (image d'illustration) Keystone

Une femme a été grièvement blessée par la foudre dans le canton de Fribourg

La Suisse a été balayée par un violent orage dans la nuit de mardi à mercredi. Plus de 70 000 éclairs ont été détectés par SRF Meteo. Une femme frappée par la foudre a dû être hospitalisée.

L'orage annoncé mardi par les météorologues a bien eu lieu. Après une journée caniculaire marquée par des températures records (la barre des 37°C a été dépassée à Genève et à Coire), de violentes précipitations ont balayé la Suisse pendant la nuit.

Les orages se sont déplacés rapidement et ont été très intenses en éclairs. Plus de 70 000 impacts de foudre ont été recensés par SRF Meteo à 05h00 du matin.

De son côté, MeteoNews a recensé quelque 50 000 impacts de foudre à travers le pays, plus du double que le record de l'an passé. Dans le détail:

5526 éclairs ont été enregistrés dans le canton de Vaud;

éclairs ont été enregistrés dans le canton de Vaud; 6268 impacts de foudre ont été recensés dans le canton de Zurich;

impacts de foudre ont été recensés dans le canton de Zurich; 7365 éclairs ont frappé Berne:

éclairs ont frappé Berne: 4301 éclairs se sont abattus sur le canton de Lucerne.

A Villars-sur-Glâne (FR), une femme a été frappée par la foudre mardi soir et a dû être transportée à l'hôpital, grièvement blessée.

Des bateaux en difficultés

L'orage a causé des dégâts, surtout en Suisse alémanique, et a tenu la police et les pompiers en haleine. Un bateau à moteur a été renversé par les vents dans le port de Stäfa (ZH), les pompiers ont dû ériger un barrage flottant pour retenir l'huile de moteur. En tout, la police cantonale zurichoise a reçu plus de 100 appels en lien avec l'orage.

Un bateau à moteur a été renversé par les vents dans le port de Stäfa (ZH). Image: Twitter

Sur le lac de Zoug, un bateau s'est également trouvé en difficulté sous l'orage non loin du port en soirée. Il s'est rempli d'eau et a coulé. Son pilote a néanmoins pu rejoindre la rive à la nage, a indiqué la police cantonale. L'embarcation devrait être repêchée dans la journée.

Dans le canton de Vaud, la foudre s'est abattue sur deux maisons à Epalignes et Blonay. Les habitations ont été fortement endommagées et leurs occupants ont dû être relogés. Personne n'a toutefois été blessé. L'orage a occasionné une centaine d'interventions de la police et des pompiers vaudois, principalement pour évacuer des branches d'arbres cassées et du mobilier qui s'était envolé. Des inondations ont également été signalées.

Vents tempétueux

Les orages ont aussi apporté des rafales parfois tempétueuses, dépassant les 100 km/h en plaine. En Suisse romande, on retiendra 104 km/h à Bière (VD) et 108 km/h à Fahy (JU), précise MétéoSuisse. En Suisse alémanique, les plus fortes rafales ont été mesurées à la station de l'Uetliberg (ZH) avec 144 kilomètres par heure (km/h). Dans certaines régions, il a en outre grêlé.

Les précipitations les plus importantes ont été enregistrées vers Oron (VD), où il est tombé 45 millimètres d'eau, et dans l'Oberland bernois, avec 55 millimètres. A noter que la plupart de ces cumuls sont tombés en moins d'une heure, précise mercredi matin MétéoSuisse sur Twitter.

Plusieurs cellules orageuses ont traversé la Suisse entre 19h00 et 22h00. Selon MeteoNews, les points culminants se sont situés vers 20h00 dans la région du Gothard, entre l'est du lac Léman et Berne ainsi que sur le Jura.

MétéoSuisse avait émis un avis de danger de degré 4 sur 4 pour l'ensemble du pays, sauf au Tessin et dans une partie des Grisons, où le degré de danger était de niveau 3. Un tel degré de danger pour les orages est rare. La dernière fois qu'un tel avis a concerné toutes les régions était en août 2011, a précisé Mikhaël Schwander, météorologue à MétéoSuisse, dans l'émission Forum de la RTS. (ats/asi)