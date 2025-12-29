Une agence suisse propose de fournir des alibis et autres mensonges à ses clients. Image: Shutterstock

Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte

On a rencontré le patron d'une société qui propose des alibis, des doubles vies et même des vengeances à ses clients de toute la Suisse. Il nous dévoile son quotidien rempli de missions parfois délicates.



Joshua Gutenberg / ch media

Plus de «Suisse»

On trouve vraiment de tout de nos jours, y compris des entreprises qui font explicitement de la publicité pour aider les gens à se créer une deuxième identité ou à fomenter des escroqueries. La filiale suisse de l'agence Freiraummanager propose justement ce type de services: alibis, doubles vies ou encore vengeance.

Nous rencontrons Beni Keller, le patron de la succursale Suisse, à la Paradeplatz, par une froide journée de décembre. Quand on lui demande s'il s'agit de son vrai nom, il répond par la négative. Et invoque sa vie privée:

«Je ne veux pas qu'on puisse attribuer quoi que ce soit à moi ou à ma famille»

Il ne doit pas non plus s'afficher publiquement, à cause de son implication dans des affaires en cours. «Je peux par exemple me faire photographier avec quelqu'un pour fournir un alibi à un client», poursuit-il. On ne doit donc pas l'identifier comme le directeur de l'agence. D'ailleurs, son portrait sur la page d'accueil n'est pas réel, mais généré par l'IA.

La photo en question: Beni Keller, directeur de Freiraummanager Suisse. L'image est générée par l'intelligence artificielle afin de protéger son anonymat. Image: freiraummanager.ch

Alors comment cet homme aujourd'hui âgé de 40 ans en est-il venu à exercer ce métier hors du commun?

«J'ai démarré dans le monde des affaires, j'ai créé plusieurs entreprises qui ont ensuite été vendues»

Un travail relativement sans émotion, principalement basé sur des tableaux Excel et des objectifs de rendements. Puis un jour, il visionne le film français Alibi.com, lors d'un vol long-courrier. Beni Keller a ensuite cherché à savoir si de telles agences existaient réellement. À ce moment précis, une société allemande – la maison mère de Freiraummanager – cherchait justement quelqu'un pour reprendre la filiale en Suisse. Voici comment le Zurichois est devenu directeur de l'agence. Cette dernière est active dans tout le pays et a son siège à Zurich.

Comédiens et faux emplois

Il révèle que les alibis et les doubles vies sont les plus demandés. Pour cela, les managers mettent à disposition des comédiens et des comédiennes, créent des sites fictifs ou même de faux emplois. «La plupart du temps, plusieurs de nos services se combinent», détaille le dirigeant. Souvent, par exemple, les clients souhaitent obtenir des justificatifs pour dissimuler l'endroit réel où ils se trouvaient à un moment donné.

L'agence est également à disposition des personnes malades ou âgées qui doivent se préparer à la mort. Ce service leur permet de faire parvenir des fleurs ou des messages à leurs proches après leur décès. A ceci s'ajoutent des services qui enquêtent, permettent de sauver des relations ou d'aider les gens qui se sentent seuls.

Le Zurichois souligne à plusieurs reprises que son agence opère exclusivement dans le cadre légal. Chaque demande fait donc l'objet d'un examen approfondi. Il tient aussi à préciser qu'il ne dirige pas une agence de relations extraconjugales, comme beaucoup le supposent: «J'ai moi-même rédigé un code moral et éthique pour notre filiale», assure-t-il. Beni Keller refuse d'ailleurs régulièrement ce qui dépasserait de ce cadre:

«Quelqu'un voulait, par exemple, que nous rompions avec sa petite amie enceinte. Nous avons refusé»

Mais les limites s'avèrent parfois difficiles à fixer, notamment lorsqu'il s'agit de vengeances. Des femmes contactent régulièrement les responsables de Freiraummanager pour se plaindre d'une tromperie, d'un adultère ou d'une arnaque sentimentale. Elles réclament alors justice:

«Pour faire payer le coupable ou avertir d'autres victimes potentielles» Beni Keller

Fausse petite amie

Dès lors, la formulation «agence de vengeance» sert avant tout à faire sensation: «Nous n'avons bien sûr pas d'équipes de voyous que nous envoyons tabasser quelqu'un ou crever les pneus de sa voiture», rassure le responsable. Les menaces ou le harcèlement sont également illégaux et ne constituent pas des méthodes autorisées pour les équipes. Dans la sphère numérique, cependant, la marge de manœuvre est plus grande:

«On peut exploiter les zones grises» Beni Keller

Lorsqu'on lui demande s'il n'a pas de scrupules à aider des personnes à mentir, le Zurichois invoque une volonté de justice et, conformément au nom de l'entreprise, de liberté. Selon lui, de nombreuses personnes sont contraintes de dissimuler leur véritable identité en raison des normes sociales. Le Zurichois cite l'exemple d'un footballeur qui souhaitait cacher son homosexualité au grand public. L'agence a mandaté une actrice pour être sa fausse petite amie. Elle l'a accompagné à des événements et même en vacances.

Pour Beni Keller, «Tu ne mentiras point» est une «idée idéaliste qui ne s'applique pas toujours dans nos vies». Il en a lui-même fait l'expérience: il cache bien souvent la nature de son travail – y compris à son entourage – pour ne pas avoir à se justifier. Son activité chez Freiraummanager représente donc, d'une certaine manière, une double vie. Ça tombe bien, il excelle dans le domaine.

(Adaptation française: Valentine Zenker)