Un froid polaire a traversé les Alpes et les Préalpes

Un froid glacial a accueilli les lève-tôt dimanche matin dans plusieurs vallées à travers la Suisse. Image: sda

Fidèle à sa réputation de «Sibérie de la Suisse», en Suisse romande, La Brévine (NE) a enregistré une température de -2,8°C vers 07h00 du matin, dimanche.

Dans les vallées des Préalpes et des Alpes, les températures sont descendues bien en dessous de zéro degré, ce dimanche.

‹Le mercure a chuté jusqu'à -16,4° C à Samedan (GR)› SRF Meteo

Sur le Plateau, les températures, même si elles ne sont généralement pas descendues en dessous de 2°C, ont par endroits flirté avec la limite du 0°C., selon le site de MétéoSuisse.

Le brouillard devait prendre ses quartiers dimanche sur le Plateau, avec une limite supérieure à 700 mètres, voire localement à 800 mètres. Les températures ne dépassent pas les quatre degrés.

Des conditions fréquentes ce mois de novembre sur le Plateau. Au point que certaines stations de mesures telles Wynau (BE), Schaffhouse ou Lucerne n'ont connu aucun jour de gel en novembre 2022.

Or entre 1991 et 2020, il avait gelé 10 fois en novembre à Wynau, huit fois à Schaffhouse et sept fois à Lucerne, selon SRF Meteo. (ats/jch)