Il a fait très chaud cette nuit en Suisse.

La nuit a bien été «tropicale» en Suisse romande

Dans plusieurs endroits du pays, les températures ne sont pas descendues en dessous de 20°C pendant la nuit de lundi à mardi.

Plus de «Suisse»

On parle de nuit tropicale lorsque le thermomètre ne descend pas en dessous de 20°C pendant la nuit. Ce scénario, qui peut se vérifier après une journée caniculaire, s'est effectivement produit dans plusieurs endroits de Suisse dans la nuit de lundi à mardi.

«Nuit tropicale! Vous avez bien dormi?» a ironisé SRF Meteo sur Twitter

A Vevey, le thermomètre n'est jamais descendu en dessous de 23,2°C, tandis que la température maximale a même atteint les 27,4°C à 02h10, selon les données de MétéoSuisse. Lugano, Locarno, ainsi que St. Chrischona, dans le canton de Bâle-Ville, ont également connu une nuit tropicale, avec des valeurs minimales de 22,7, 22,3 et 22,5°C. Les stations de mesure romandes ayant enregistré des températures minimales supérieures à 20°C sont les suivantes:

Vevey/Corseaux: 23,2°C à 06h00

Evionnaz: 22,0°C à 02h10

Pully: 21,7°C à 06h30

Bouveret: 21,2°C à 06h40

Neuchâtel: 20,8°C à 06h20

De manière générale, un jour de canicule crée les conditions optimales pour une nuit tropicale. Les sols et les murs des maisons absorbent les températures élevées et les restituent lorsque la température de l'air diminue. Il peut donc faire encore plus chaud le soir que pendant la journée. C'est particulièrement vrai dans les villes, où les nuits tropicales sont nettement plus nombreuses qu'à la campagne.

Selon Meteonews, des températures dépassant largement les 30°C sont attendues mardi dans presque toute la Suisse. SRF Meteo a indiqué de son côté qu'il fallait s'attendre à de violents orages et à des rafales de vent en soirée et dans la nuit de mardi à mercredi. (asi)