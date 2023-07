En 1999, la tempête Lothar détruisait 2% de la surface boisée de Suisse. Image: KEYSTONE

Lothar, Vivian: les pires tempêtes qui ont dévasté la Suisse

La tempête qui a frappé La Chaux-de-Fonds, ce lundi, entrera peut-être dans la liste des pires événements climatiques qui ont touché la Suisse au cours des dernières décennies. Petite rétrospective.

Une très violente tempête a ravagé ce lundi La Chaux-de-Fonds. La ville a été brusquement prise dans de forts vents, similaires à ceux d'une tornade, aux alentours de 11h30. Les rafales ont déraciné des arbres, et plusieurs bâtiments ont été endommagés. Un mort est à déplorer, ainsi que de nombreux blessés.

Ce n'est pas la première fois que les éléments se déchaînent sur la Suisse, qui a été frappée par des tempêtes qui ont marqué les esprits. En voici quelques-unes.

La tempête Vivian

Les dégâts causés par Vivian dans la forêt de Grafenort, dans le canton d'Obwald. Image: KEYSTONE

Il s'agit d'une des pires tempêtes qui ont frappé le continent européen. Cette «bombe météorologique» (terme qui désigne un cyclone extratropical à développement extrêmement rapide) atteint la Suisse le 27 février 1990.

Les dégâts, considérables, concernent surtout les Préalpes, où de grandes surfaces de forêt sont détruites: on estime que Vivian a couché cinq millions de mètres cubes de bois lors de son passage sur la Suisse. D'un jour à l'autre, plusieurs villages et les routes de montagne se retrouvent sans protection face aux avalanches et aux chutes de pierre.

Les dommages ont été estimés à un peu plus d'un milliard de francs. Lors de cette tempête, une rafale d’une vitesse record a été enregistrée au Grand-Saint-Bernard: 268 km/h.

La tempête Lothar

Les dégâts provoqués par Lothar à Rüschlikon (ZH). Image: KEYSTONE

Moins de neuf ans plus tard, c'est au tour de la tempête Lothar de balayer la Suisse: elle frappe notre pays le 26 décembre 1999, n’épargnant que les régions du sud et du sud-est. Des rafales atteignant 241 km/h sont mesurées sur l’Uetliberg (ZH).

Si Vivian avait été dévastatrice pour les forêts helvétiques, Lothar l'est encore plus: environ 2% de la surface boisée du pays est endommagée par la tempête, qui déracine quelque 10 millions d'arbres, soit 14 millions de mètres cubes de bois.

Rien qu'en Suisse, 14 personnes perdent la vie suite au passage de Lothar. Avec des dommages estimés à plus de six milliards de francs, cette tempête est également considérée comme l'une des plus coûteuses au monde, juste après des ouragans dévastateurs tels qu'Andrew (1992) ou Katrina (2005).

Les crues de 2005

La vieille ville de Berne en 2005. Image: KEYSTONE

En août 2005, des pluies diluviennes s'abattent des jours durant sur de vastes régions du versant nord des Alpes, pulvérisant localement tous les records enregistrés depuis le début des mesures.

En l'espace de quelques heures, le niveau de certains lacs monte à des niveaux sans précédent. Des ruisseaux et des rivières se transforment en flots dévastateurs et des versants se mettent à glisser. Des vallées entières sont coupées du monde et de nombreux lacs.

Le bilan est très lourd: six personnes périssent et les dégâts matériels s'élèvent à trois milliards de francs. C’est le plus grand dommage financier causé par un seul événement naturel en Suisse.

Concernant la tempête qui a frappé La Chaux-de-Fonds, il est encore trop tôt pour formuler des estimations sur les dégâts. (asi)