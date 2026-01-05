Préparez-vous, car «le ressenti de froid va s’aggraver mardi»

-19.5 °C à La Chaux-de-Fonds, -30.3 °C à La Brévine, -11,1 °C à Fribourg. En ce lundi de rentrée, les Suisses ont été sortis du lit par des températures particulièrement glaciales. Une cramine qui n’est pas «exceptionnelle», mais «de plus en plus rare». Quid des prochains jours? On fait le point avec Météo Suisse, qui nous parle d’un certain phénomène.

Tous les Suisses contraints de quitter leur duvet, en ce lundi matin de rentrée, n’ont pas eu à checker leur smartphone pour s’en rendre compte: on se les caille. Même si le soleil, lui, se montre conquérant, en comparaison à la grisaille record du mois de décembre, il y a largement de quoi congeler ses petits pois sur le rebord de la fenêtre. Un coup de fil à MétéoSuisse confirme nos grelottements matinaux:

«Effectivement, nous sommes actuellement dans une fréquence remarquablement froide par rapport à ce que l’on a connu ces derniers hivers, notamment en plaine, mais aussi en montagne. De plus en plus rare, mais pas exceptionnel» Aude Untersee, météorologue chez MétéoSuisse

Afin de mieux prendre la mesure (sans mauvais jeu de mots) de ce désagréable épisode glacial, la météorologue Aude Untersee nous liste quelques températures minimales enregistrées ce lundi par les stations de MétéoSuisse.

-30.3 °C à La Brévine (NE)

-19.5 °C à La Chaux-de-Fonds (NE)

-16.4 °C à Courtelary (Jura Bernois)

-20.2 °C à Ulrichen (VS)

-21.3 °C à Andermatt (Uri)

-11.1 °C à Fribourg (FR)

carte de météosuisse

Evidemment, il y a des explications: «Nous avons eu un afflux d’air polaire continental sur la fin de la semaine dernière et cet air continue de se maintenir sur nous. En montagne, il fait froid parce que l’on baigne dans cette masse d’air assez froide».

Et en plaine? «En plaine, la nuit, les sols perdent de l’énergie par rayonnement. Dans les régions où le ciel est dégagé et il n’y a pas de vent, ce processus de rayonnement est très fort, et l’est encore plus lorsque le sol est recouvert de neige. C’est ainsi que l’on se retrouve avec des températures extrêmement basses» Aude Untersee, météorologue chez MétéoSuisse

Un phénomène que La Brévine, là où il faisait -30,3º C à l’aube ce matin, connait d’ailleurs très bien: «Il faut avouer que ces quinze dernières années, nous sommes rarement descendus en dessous des -30 degrés à La Brévine, une région où les sols rayonnent très fort durant la nuit. A titre d’exemple, les 10 valeurs les plus basses relevées entre 2005 et 2025 se situent entre -31 °C et -35.9 °C, et sont presque toutes antérieures à 2010», nous précise Aude Untersee.

C’est en montagne que les mesures permettent de réellement caractériser un épisode de froid, là où il n’y a pas d’influence du sol.

Et en fouillant dans les données de ces vingt dernières années, on réalise que, même si on se les gèle ce lundi, il ne fait «officiellement pas si froid que ça», nous explique la météorologue: «Ce matin, il faisait -17º au Jungfraujoch, alors les records avoisinent plutôt les -35 degrés».

Si le froid est réel en plaine, l’eau encore relativement douce du Léman limite la baisse des températures et «la station de Pully, pour ne citer qu’elle, n’est donc pas très représentative»: «C’est la raison pour laquelle on peut trouver ce lundi des températures beaucoup plus basses en direction de la Broye et de Fribourg», note Aude Untersee.

Mardi glacial et une fin de semaine surprenante

Autant vous le dire tout de suite, ces deux prochains jours ne vont pas permettre de nous réchauffer le bout des doigts, puisque «les températures vont rester négatives en plaine, à coup sûr jusqu’à mercredi». Et, mardi, une sournoise particularité va accroître ce satané sentiment de froid: la bise, surtout dans l’après-midi.

«Oui, mardi, le ressenti de froid va s’aggraver. La bise ne sera pas très forte, mais suffisante pour faire baisser la température ressentie d’encore quelques degrés» Aude Untersee, météorologue chez MétéoSuisse

L’évolution des températures du 1er janvier au jeudi 8 janvier

Enfin, jeudi, nous aurons droit à un changement de régime météorologique, avec un relatif (et temporaire) redoux. Autrement dit? De la neige en montagne et des précipitations en plaine.

«En montagne, entre jeudi et dimanche, et même peut-être en tout début de semaine prochaine, on est parti pour une recharge généreuse en neige» Aude Untersee

Toujours pas de neige en plaine, alors? «Pour la toute fin de semaine, avec un retour du froid, on peut s’attendre à une baisse des chutes de neige et donc, potentiellement de la neige jusqu’en basse altitude.» Au bout du fil, on insiste un peu: basse altitude, cela veut dire la plaine? «Alors, disons en tout cas jusqu’à 700m. Pour ce qui est de la plaine, c’est encore à confirmer», nous lâche Aude Untersee.

En revanche, si ce n’est pas par la neige, les citadins risquent d’être accueillis par un peu de verglas ce week-end sur les routes, à cause des précipitations et de la baisse de température qui va suivre. Restons attentifs!