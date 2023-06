Zurich, en novembre 2021 (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Orages: pourquoi ce n'était pas autant l'apocalypse que prévu jeudi

A de nombreux endroits, les orages qui ont traversé la Suisse jeudi ont été nettement moins violents que prévu. En cause: la poussière du Sahara et l'interprétation des alertes météo. Explications.

André Bissegger und Christian Glaus / ch media

Plus de «Suisse»

De violents orages étaient annoncés pour jeudi en Suisse. Selon les météorologues de la Confédération, certaines régions présentaient même un «danger élevé», c'est-à-dire un niveau 3 sur 5. Cela veut dire qu'une forte activité d'éclairs, des rafales de vent, de fortes pluies ainsi que de la grêle sont possibles. Les pentes raides sont susceptibles de devenir glissantes, les passages souterrains, les garages et les caves risquent d'être inondés, des branches peuvent se casser et des arbres tomber.

Finalement, les intempéries ont été nettement moins violentes que ce que les modèles météorologiques laissaient présager, du moins sur le Plateau ainsi qu'en Suisse centrale et orientale. Dans le Jura et dans le nord-ouest de la Suisse, les orages ont, toutefois, été plus violents.

Selon MeteoNews, 1390 éclairs ont été recensés à Berne et 1238 dans le Jura. Les rafales de vent les plus fortes ont été enregistrées à St-Prex (VD) avec 135 km/h. A Bâle, un record de pluie a été enregistré.

La poussière du Sahara a influencé les orages

Les météorologues de MeteoNews estiment que la poussière du Sahara qui se trouvait dans l'air a eu une influence décisive sur l'évolution des prévisions. Sur leur blog, ils écrivent:

«En raison de l'opacité qu'elle a provoquée et de la formation accrue de nuages, le rayonnement solaire a été quelque peu limité pendant la journée»

De ce fait, le système Terre avait moins d'énergie à transformer en orages et en vents. Mais le vent dominant du sud-ouest près du sol a également eu une influence. Tout comme les averses isolées qui ont précédé les orages.

L'alerte n'est donnée que dans certaines circonstances

De manière générale, les divers services de météorologie mettent différemment en garde contre les intempéries. Les services météorologiques utilisent certes plus ou moins la même base pour les valeurs de mesure telles que les données radar, satellite et de station météo. Mais pour les prévisions, ils utilisent des modèles et des critères différents.

Chez Météo Suisse, l'Office fédéral de météorologie et de climatologie, la barre est placée relativement haut:

«Nous ne mettons en garde que contre les orages violents» Alexander Giordano, météorologue

Le service ne lance ainsi l'alerte qu'en cas de grêlons de plus de deux centimètres de diamètre, de vents de plus de 90 kilomètres par heure ou de précipitations de plus de 30 litres par mètre carré en une heure.

Contrairement à d'autres services météorologiques, Météo Suisse ne met volontairement pas en garde contre la foudre, car à chaque orage, il y a aussi des éclairs. Le météorologue explique:

«Si nous mettions en garde contre chaque orage, la carte serait constamment rouge. Ce n'est pas ce que nous voulons montrer»

Pré-alerte ou alerte grave ?

En outre, une distinction est faite entre les pré-alertes et les alertes aiguës. Chez Météo Suisse, la pré-alerte est établie par les météorologues eux-mêmes. Elle a pour but de sensibiliser les gens et montre qu'il existe une probabilité – faible – de gros dégâts. Elle est toutefois souvent surinterprétée par la population.

Il en va autrement de l'alerte grave: celle-ci est générée automatiquement en cas de danger concret à l'aide de données radar. Le délai d'anticipation est en moyenne de 20 à 25 minutes. Cette alerte de MétéoSuisse intervient donc à très court terme, mais elle est précise. «Le taux de réussite se situe entre 70 et 80%», conclut Alexander Giordano.

(aargauerzeitung.ch)

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder