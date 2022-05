La variole du singe est arrivée en Suisse

Aucun traitement n'est pour l'heure élaboré et le vaccin n'est plus disponible au grand public depuis 1980. (myrt)

Car cette maladie est la plupart du temps bénigne et se guérit très vite. Même si elle peut être impressionnante, car les éruptions sont souvent localisées sur le visage, les paumes de main ou la plante des pieds. Attention, la bouche et la région génitale peuvent aussi être touchées.

L'Office fédéral de la santé publique vient d'annoncer le premier cas officiel de variole du singe en Suisse, plus précisément dans le canton de Berne . Il assure aussi que l'infection est présente dans toute l'Europe et en Amérique du Nord.

