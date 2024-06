La tique géante (Hyalomma marginatum) est nettement plus grande que les espèces de tiques indigènes. Image: Shutterstock

Cette tique géante se propage en Italie et est déjà en Suisse

Une tique géante, l'hyalomma, est de plus en plus présente dans la région de Trieste, au nord de l'Italie, très prisée des touristes. Voici où on la trouve en Suisse et les symptômes qu'elle diffuse.

Olivier Meier Suivez-moi

Elle est environ quatre fois plus grande que les espèces de tiques connues dans notre pays: c'est la tique géante, également appelée hyalomma marginatum. Cette espèce, très répandue dans certaines régions d'Asie et d'Afrique, fait désormais des ravages à Trieste, en Italie, comme le fait savoir le Musée municipal d'histoire naturelle de la ville.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette grosse petite bête👇

Qu'est-ce que la tique géante?

Avec une taille d'environ 5 mm de long et deux centimètres, une fois nourrie, la tique géante est nettement plus grande que l'espèce la plus fréquente en Suisse, la xylocope commune, qui peut atteindre entre 2,5 et 4,5 millimètres. De plus, elle possède des pattes rayées et, à la différence des espèces de tiques indigènes, des yeux. Grâce à ces caractéristiques, la tique Hyalomma peut se déplacer rapidement vers sa proie et même la poursuivre – et ce sur plusieurs mètres. La tique géante est originaire d'Asie et d'Afrique du Nord, mais elle s'est entre-temps également répandue en Europe.

Dangereuse?

Une morsure de tique géante provoque une rougeur de la peau et peut être dangereuse pour l'homme. Elle peut transmettre des maladies comme la fièvre de Crimée-Congo.

Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), cette maladie est «une maladie infectieuse virale grave provoquée par le virus du même nom». Elle se traduit par de la fièvre, des frissons, des vomissements, des maux de tête, de nuque, de dos et des douleurs musculaires, des vertiges ou une sensibilité particulière à la lumière. En cas d'évolution grave, elle peut même entraîner une atteinte de différents organes (reins, foie, rate) et des hémorragies.

Pourquoi la tique géante se propage-t-elle?

La tique Hyalomma est originaire du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. Selon le musée d'histoire naturelle de Trieste, c'est surtout le changement climatique et les hivers plus courts qui en découlent qui lui ont permis de se propager dans la région. Le paysage karstique de capitale de la région Frioul-Vénétie convient parfaitement à cette espèce de tique, car elle ne vit pas dans les herbes hautes et humides, mais préfère les surfaces ensoleillées et rocailleuses. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) écrit également que cette espèce de tique est «largement répandue dans le sud et l'est de l'Europe.»

La tique Hyalomma a des pattes et des yeux rayés. Image: Shutterstock

Faut-il s'inquiéter en Suisse?

L'Hyalomma marginatum est également connue en Suisse. La présence de l'espèce a été documentée pour la première fois en 1975. La plupart du temps, elle arrive avec les oiseaux migrateurs des régions chaudes et sèches du sud vers le nord. En Suisse, l'espèce est surtout présente au Tessin, mais selon un aperçu du CEPCM d'octobre 2023, la tique Hyalomma a également été introduite à Zurich.

Sur le site Internet de l'OFSP, on peut toutefois lire que «le risque d'infection, en Suisse, est particulièrement faible». Jusqu'à présent, aucun cas n'a été signalé dans notre pays. Selon l'institut allemand Robert Koch, la hausse des températures pourrait toutefois entraîner à long terme une nouvelle propagation de la tique géante – en Suisse également.

Comment s'en protéger?

Comme pour les espèces de tiques indigènes, il convient de prendre les mesures de prévention habituelles contre la tique Hyalomma. Selon l'OFSP, «l'utilisation de produits anti-tiques et le port de chaussures hautes et de vêtements longs réduisent le risque d'infection dans les zones concernées». Après la promenade, il faudrait vérifier soigneusement si aucune tique ne s'est accrochée.

«Si une tique est découverte, il faut l'enlever immédiatement» OFSP

Des outils spécifiques existent en pharmacie.