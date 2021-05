Suisse

Fêtes avec 10000 personnes? C’est possible et c’est pour bientôt



L’été pourrait bien se finir avec des manifestations de grande ampleur dont on a presque oublié l’existence. Mercredi, le Conseil fédéral a détaillé les trois étapes vers l’organisation de fêtes réunissant jusqu’à 10000 personnes.

Les nouveaux assouplissements annoncés mercredi par la Confédération ont quelque peu éclipsé une autre information d’importance pour ceux qui ont soif de liberté (et surtout de fêtes): des manifestations pleines de monde seront possible tout prochainement.

Au fil des semaines, de plus en plus de personnes pourront se réunir selon différents critères établis par le Conseil fédéral, dont le maintien port du masque et l’arrivée prochaine du certificat Covid. L'ouverture se fera en trois étapes, échelonnées du 1er juin au 20 août. Dès la semaine prochaine, les cantons pourront organiser jusqu'à cinq événements pilotes chacun.

Dès le 1er juin : manifs pilotes

Capacité

Jusqu’à 600 personnes à l’intérieur (max. 2/3 de la capacité de la salle) et 1000 personnes à l’extérieur (max. 2/3 de la capacité si assis, 1/2 si debout).

Preuve d’un test négatif, d’une vaccination ou d’une guérison, en plus d’un contrôle d’identité. Pas de collecte des coordonnées.



Port du masque et respect des distances (si possible), obligation de rester assis.

Port du masque (sauf si place assise) et respect des distances (si possible).



Uniquement aux places assises des établissements de restauration ou à sa place assise.



Dès le 1er juillet : grandes manifs

Capacité

Jusqu’à 3000 personnes assises à l’intérieur (max. 2/3 de la capacité de la salle) et 5000 personnes à l’extérieur (max. 2/3 de la capacité si assis). Si debout avec places non fixes, maximum 3000 personnes et 1/2 de la capacité.

Certificat Covid et contrôle d’identité. Pas de collecte des coordonnées.

Port du masque et respect des distances (si possible), obligation de rester assis.

Port du masque (sauf si place assise) et respect des distances (si possible).

Uniquement aux places assises des établissements de restauration ou à sa place assise.

Dès le 20 août : très grandes manifs

Capacité

Jusqu’à 10 000 personnes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. A l’extérieur, possibilité de rester debout.

Certificat Covid et contrôle d’identité. Pas de collecte des coordonnées.

Port du masque et respect des distances (si possible).

Port du masque (sauf si place assise) et respect des distances (si possible).

Oui, mais les règles ne sont pas encore définies.

Foires spécialisées

Sans le certificat Covid

Capacité limitée à une personne pour 10 m2 de surface, port du masque et distances (à redéfinir en septembre), consommation selon les règles des établissements de restauration.

Capacité limitée à une personne pour 4 m2 de surface, port du masque et distances (à redéfinir en septembre), consommation selon les règles des établissements de restauration.



Parapluie de protection

Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé d’assouplir le parapluie de protection, votée par le Parlement au printemps. L’idée: soutenir les organisateurs de manifestations supracantonales et de les dédommager en cas d’annulation. En substance, l’organisateur devra assumer une franchise de 5000 francs et une quote-part de 10% sur le montant restant.

Si le canton d’accueil prend en charge la moitié du découvert, la Confédération s’occupe de l’autre moitié. L’aide totale est plafonnée à 5 millions de francs par manifestation. Ce parapluie de protection s’appliquera du 1er juin 2021 au 30 avril 2022. A noter que la plupart des cantons doivent encore créer la base légale nécessaire à la mise en oeuvre de ce parapluie.

