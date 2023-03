Près de 750 couples du même sexe se sont déjà mariés en Suisse

Entre début juillet et fin décembre 2022, 749 mariages de couples du même sexe ont été enregistrés en Susse.

Le 26 septembre 2021, la population suisse approuvait à une large majorité le mariage pour tous. A partir de juillet de l'année suivante, ce changement est entré en vigueur dans tout le pays. On sait désormais quelles ont été ses conséquences pratiques. Ce lundi, l'Office fédéral de la Statistique (OFS) a diffusé les chiffres concernant les mariages des couples de même sexe qui ont eu lieu depuis.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre, on dénombrait 749 mariages de couples du même sexe; dans le détail:

394 unions étaient le fait de couples d’hommes, soit 53%;

355 de couples de femmes, soit 47%.

Deux tiers des mariages ont été conclus dans les grandes régions de Zurich, de la Région lémanique et de l’Espace Mittelland, écrit l'OFS dans un communiqué.

53% des mariages étaient le fait de couples d’hommes. Image: sda

Dans les deux premières régions, on dénombrait plus de couples d’hommes se disant «oui» que de couples de femmes (Zurich: 59%; Région lémanique: 61%). Dans l’Espace Mittelland, ces dernières étaient plus nombreuses que leurs homologues masculins (63% couples de femmes pour 37% couples d’hommes).

Plus de 2000 conversions

La loi suisse permet également la conversion d’un partenariat enregistré existant en mariage par une simple demande auprès de l’état civil.

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, 2234 conversions ont été recensées. Dans près de 60% des cas (1337), il s’agissait de demandes émanant de couples d’hommes.

Encore une fois, la plupart des cas ont été enregistrés dans la grande région de Zurich, qui comptait à elle seule 30% des conversions de toute la Suisse, avec une très nette dominance des demandes de couples d’hommes. L’Espace Mittelland, la Région lémanique et la Suisse du Nord-Ouest suivaient avec respectivement 403, 342 et 337 conversions de partenariats enregistrés en mariages.

Depuis l’entrée en vigueur en 2007 du partenariat enregistré, les hommes ont toujours été plus nombreux que les femmes à conclure une telle union. Cela peut expliquer en partie pourquoi les conversions de partenariats enregistrés en mariages sont plus nombreuses chez les couples masculins. (asi)