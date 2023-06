Chaque année, le Conseil fédéral nous régale avec des looks dignes des contemporains.

Mais à quoi pensait le Conseil fédéral en s'habillant ce matin?

Ce jeudi, nos dirigeants étaient en course d'école! Qui dit course d'école, dit chaussures de marche, chemises à carreaux, chips paprika et chapeaux en paille. On vous déroule toutes les fautes de goût de nos conseillers fédéraux. Spoiler: pour cette édition, ils ont frappé fort.

C'est une tradition chaque été: nos conseillers fédéraux endossent sacs à dos et baskets de sport pour aller vadrouiller dans le canton du président en exercice. En l'occurrence, cette année: le fief d'Alain Berset, dans le canton de Fribourg.

Il est aussi de coutume que nos gouvernants déploient des trésors d'ingéniosité en matière d'accoutrements douteux. N'ayant pas observé d'amélioration cette année, je n'ai pas résisté à la tentation de leur donner quelques conseils pour l'an prochain.

Karin Keller-Sutter

Commençons par la plus grande déception: KKS. Alors certes, la cheffe du Département de justice et police s'est parée de son plus beau «rose watson». Mais elle nous avait habitués à tellement mieux.

❌ La veste fuchsia mal taillée.

❌ Le top fluo qui n'est pas assorti. On ne pardonnerait cette couleur qu'à la reine d'Angleterre.

❌ Le pantalon blanc en lin rayé à la coupe bizzaroïde.

❌ Les mocassins en cuir blanc.



Le détail qui tue? Si moches qu'ils méritaient un zoom.

Alain Berset

Poursuivons avec ma seconde plus grande déception: Alain Berset, le plus élégant conseiller fédéral de mémoire récente. Pour sa toute dernière course d'école, le président de la Confédération aurait au moins pu avoir l'obligeance de faire honneur à sa réputation. Il a préféré se fringuer comme s'il était déjà à la retraite.

❌ La chemise trop serrée, lâchée nonchalamment sur son pantalon.

❌ L'association de cette veste de costume et du jeans. On est en course d'école, bon sang. La veste, on la garde pour le Conseil fédéral.

❌ Les baskets de tennis blanches trop blanches.

❌ Le boléro en paille.

Le détail qui tue?

Albert Rösti

Pour sa première course d'école, Albert Rösti aurait pu faire un petit effort: on dirait le rescapé d'une soirée blanche sur un yacht qui a mal tourné.

❌ Le mélange de blancs, pur et cassé.

❌ La chemise entrouverte et le pantalon froissé.

❌ Les New Balance, dont le bleu n'a strictement aucun rapport avec le reste. On l'excuse uniquement parce que ce sont des baskets de sport.

❌ La ceinture noire qui souligne délicatement le petit ventre.



Le détail qui tue? Ce pantalon méritait qu'on s'y attarde.

Elisabeth Baume-Schneider

On peut plus aisément pardonner la première fois d'Elisabeth, car il y a eu une tentative. Avec la jolie manchette à son poignet et ses baskets rouges, la nouvelle ministre socialiste a fait preuve d'audace. Peut-être juste pas assez.

❌ La forme indéterminée de la chemise.

❌ Le mariage peu heureux de couleurs.

❌ Mais surtout, bon sang, ce pantacourt kaki.



Le détail qui tue? On en vient presque à se réjouir que l'image soit pixelisée.

Viola Amherd

Je décerne, personnellement et à l'unanimité, la palme du meilleur outfit de course d'école de l'année 2023 à Viola Amherd. C'est sobre, classique et adapté à une course d'école. Mention bien pour le choix des baskets rouges. Mais pas sans quelques légers travers.

❌ Ce chapeau blanc (!)

❌ Mention bien pour l'accord de couleurs entre le pantalon et la chemise à manches courtes, mais l'association des deux coupes est curieuse.

❌ La grosse montre de kéké.

Le détail qui tue? Une petite voix me glisse dans l'oreillette que cette chemise ne met pas sa poitrine en valeur. Je ne me prononcerai pas.

Walter Thurnherr

Le chancelier fédéral a pris sa mission très au sérieux. Contrairement à la plupart de ses collègues, au moins, on sait que Walter Thurnherr participe à une course d'école. Ou à un pique-nique, à en juger par la chemise à carreaux. On a envie de s'y allonger, comme une couverture.

❌ Bref, bien essayé, mais cette chemise à carreaux... c'est non.

❌ Un petit sourire, ça ne fait pas de mal, Monsieur Thurnherr!



Le détail qui tue? L'histoire ne dit pas si le chancelier a retiré sa chemise pour que nos conseillers y mangent leur sandwich h.

Ignazio Cassis

Ignazio, Ignazio... Par où commencer? Qu'avez-vous voulu nous dire, avec cette casquette rouge? Un message caché? Un lien avec les baskets d'Elizabeth Baume-Schneider et Viola Amherd? Une obscure alliance entre le PLR, le PS et le Centre? On l'ignore. Tout comme ce qui s'est passé dans votre tête, en vous habillant ce matin.

❌ La chemise immensément trop large, ouverte lâchement sur le jeans informe.

❌ La veste en lin tout aussi informe.

❌ Le mélange malheureux des matières.

❌ Les baskets de grand-papa.

❌ Cette inexplicable casquette rouge.

Le détail qui tue? J'insiste.

Guy Parmelin

Je me devais de finir par Guy Parmelin. Il y a tant à dire qu'il vaut mieux se passer tout simplement de commentaire. Si ce n'est qu'on l'aime très fort.

Le détail qui tue? Désolée, Monsieur Parmelin.

A l'année prochaine!

Alors, selon vous, qui est le mois bien vêtu de nos conseillers fédéraux? Et le mieux fringué? Répandez-vous en commentaires! 👇